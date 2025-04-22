Гарвардский университет подал в федеральный окружной суд Бостона иск к администрации президента США Дональда Трампа после заморозки финансирования на $2,2 млрд и угрозы приостановить выделение дополнительного гранта на $1,1 млрд. Соответствующее заявление президента вуза Алана Гарбера опубликовано на сайте учебного заведения.

По его словам, решение американских властей заморозить финансирование университета «незаконно и выходит за рамки полномочий правительства», поэтому повлечет за собой «серьезные и долгосрочные последствия».

«Исследования, которые правительство поставило под угрозу, включают усилия по улучшению перспектив детей, переживших рак, по пониманию на молекулярном уровне того, как рак распространяется по всему телу, по прогнозированию распространения вспышек инфекционных заболеваний и по облегчению боли раненых солдат на поле боя», — рассказал президент университета.

Гарбер убежден, что сокращение исследований в сфере медицины, науки и технологий «подрывает способность страны спасать жизни американцев» и поддерживать позицию США как «мирового лидера в области инноваций». Заявления чиновников о том, что меры против университета обусловлены его «реакцией на антисемитизм». Речь идет об участии студентов в протестах против боевых действий Израиля в секторе Газа, проходивших под пропалестинскими лозунгами.

«Как еврей и как американец, я прекрасно знаю, что существуют обоснованные опасения по поводу роста антисемитизма», — заявил президент Гарварда, добавив, что для эффективного решения этой проблемы необходимо «понимание, намерение и бдительность». Гарбер заверил, что в университете серьезно относятся к этой теме.

Bloomberg отмечает, что в исковом заявлении Гарвард обвиняет администрацию Трампа в предъявлении «неконституционных требований», включающих пересмотр политики управления, правил дисциплины и найма сотрудников, а также программ многообразия.

Представитель Белого дома Харрисон Филдс заявил, что программа помощи таким федеральным учреждениям, как Гарвард, «подходит к концу».

«Средства налогоплательщиков — это привилегия, и Гарвард не выполняет основные условия, необходимые для получения этой привилегии», — пояснил он.

По данным Bloomberg, в жалобе университета говорится, что администрация Трампа незаконно приостановила финансирование Гарварда по причине отказа учебного заведения выполнить «неконституционные требования», которые заключаются в пересмотре политики управления, дисциплины и найма, а также программ многообразия. Reuters уточняет, что в иске упоминаются различные чиновники департаментов здравоохранения, энергетики, образования и социальных служб.

Заморозка финансирования Гарварда

11 апреля правительство США направило администрации Гарварда письмо с требованием провести «широкие реформы» ради сохранения финансирования. Среди изменений, которых ждут власти, были названы:

сокращение влияния преподавателей, «более приверженных активизму, чем научной деятельности»,

отказ в приеме студентов, «враждебных американским ценностям»,

аудит программ, которые способствовали «антисемитским преследованиям».

14 апреля Гарбер написал, что университет не станет выполнять эти требования. По его словам, в учебном заведении уже провели реформы для борьбы с антисемитизмом. Президент Гарварда добавил, что требования американских властей нарушают первую поправку Конституции США о свободе слова.

На следующий день администрация Трампа заморозила многолетние гранты университета на сумму свыше $2 млрд. По данным Bloomberg, финансирование Гарварда включает $8,7 млрд грантовых средств и $225,6 млн по контрактам с различными государственными и неправительственными организациями.

Трамп заявил, что Гарвардский университет «не может считаться приличным местом», поскольку туда принимают «радикальных левых, идиотов и пустоголовых». Несколько лет назад вуз сталкивался с претензиями по поводу дискриминации американских абитуриентов азиатского происхождения, которым якобы чаще остальных отказывали в зачислении.