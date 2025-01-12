Российского бойца UFC, уроженца Дагестана Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса американской авиакомпании American Airlines после недоразумения, возникшего из-за места у аварийного выхода. Об этом, в частности, сообщает спортивное издание EssentiallySports. Оно пишет, что спортсмен попал в «довольно странную ситуацию» и «подвергся унижению».

Судя по всему, это произошло, когда россиянин летел в Лос-Анджелес посмотреть бой с участием своих товарищей по команде UFC 311. Телеграм-канал Shot уточняет, что это был рейс из Лас-Вегаса, а матч с участием Ислама Махачева, с которым дружит Нурмагомедов, состоится 18 января.

Сообщения об инциденте с Нурмагомедовым основываются на видео, снятом кем-то из его попутчиков. Оно, в частности, опубликовано в сетевых аккаунтах MMA Pro.

Судя по ролику, конфликт между бойцом и стюардессой возник из-за вопроса о том, сможет ли Нурмагомедов выполнять инструкции экипажа в экстренной ситуации. Это стандартный протокол авиакомпаний: на места у аварийных выходов распространяются определенные требования, включая знание языка, на котором отдаются команды в случае ЧП.

Когда бортпроводница спросила Нурмагомедова, ознакомился ли он с брошюрой об открытии аварийного выхода и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, возникла проблема.

«Казалось, что Хабиб не мог понять, о чем она говорит, и это вызвало небольшой спор, после чего его попросили уступить место другому пассажиру», — пишет EssentiallySports.

На заявление стюардессы о том, что авиакомпания не может позволить ему сидеть у аварийного выхода, Нурмагомедов, судя по видео, ответил: «Это несправедливо». Он заверял, что владеет английским языком в достаточной степени для того, чтобы следовать указаниям экипажа, и в качестве доказательства упомянул свое поведение во время посадки в самолет, при котором к нему не возникло никаких претензий.

«Когда я был на регистрации, они спросили меня, знаю ли я английский… и я сказал да. Тогда почему вы, ребята, это делаете?» — возмутился российский боец.

Однако стюардесса, очевидно, не была настроена продолжать дискуссию. Она предупредила Нурмагомедова, что если тот откажется уступить свое место возле аварийного выхода другому пассажиру, знающему английский, то будет выдворен из самолета. Когда он отказался пересаживаться, бортпроводница позвонила сотруднику, отвечающему за безопасность на борту. Тот пришел и вывел россиянина из самолета. Летевшие с ним друзья тоже вышли.