Осужденный на 16 лет поджигатель административного здания в поселке Зимовники Ростовской области Роман Шведов покончил с собой в СИЗО сразу после вынесения ему приговора. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, тело 39-летнего Шведова обнаружили 18 декабря в одиночной камере во время обеденного обхода. Перед смертью адвокаты мужчины дважды безрезультатно пытались сократить ему срок лишения свободы.

Как писал телеграм-канал Don Mash, 26 сентября 2022 года около 3 часов ночи мужчина подошел к зданию администрации Зимовниковского района Ростовской области и бросил в окно кабинета начальника отдела строительства и благоустройства баллон с бензином.

Региональное управление ФСБ считает, что Шведов сделал это «в целях дестабилизации деятельности органов власти, воздействия на принятие ими решений, выражения протеста против проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР и частичной мобилизации в России».

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Шведова виновным по статье о совершении террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК).