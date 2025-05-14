Планы России относительно переговоров по Украине не изменились: российская делегация будет ждать украинскую группу 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кто будет представлять на встрече Россию, по-прежнему не раскрывается. По словам Пескова, это будет сделано после получения соответствующих указаний от главы государства. «Пока таких указаний не было», — отметил он.

The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего кремлевского чиновника утверждает, что в состав российской делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Сам Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным сказал, что «работает здесь [в Москве]».

Вечером 13 мая ажиотаж в СМИ вызвало появление в Кремле миллиардера Романа Абрамовича, который участвовал в стамбульских переговорах по Украине в 2022 году и не раз выступал посредником между Москвой и Киевом. Абрамович посетил встречу попечителей Большого и Мариинского театров с участием Владимира Путина. На вопросы журналистов о Стамбуле бизнесмен не ответил.

В телеграм-каналах среди предполагаемых участников российской делегации также назывались помощник президента Владимир Мединский, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Официальной информации об их участии в переговорном процессе не поступало.

«Есть мнение, что в Турцию поедет две переговорные группы от России: Юрий Ушаков, Сергей Лавров и Кирилл Дмитриев будут вести переговоры с [госсекретарем США] Марко Рубио и [спецпредставителем президента США] Стивом Уиткоффом по российско-американским отношениям. А Мединский, Абрамович и Москалькова войдут в состав делегации для переговоров с Украиной», — пишет бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Приедет ли в Стамбул Путин

Главной интригой предстоящих переговоров в Стамбуле стал вопрос участия в них Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского президента сообщил, что на 15 мая у него запланированы «рабочие встречи», но отказался уточнить, где они будут проходить.

«Из опыта работы в пуле отмечу: международные переговоры никогда рабочими встречами не называют», — прокомментировал журналист кремлевского пула Александр Юнашев, говоривший с Песковым.

Вероятность личного визита Путина в Стамбул журналист оценил невысоко.

«Я бы сказал, 95%, что президент не будет присутствовать. <…> В пользу моего мнения говорит и тот факт, что у пула до сих пор не собирали загранпаспорта для оформления командировки», — отметил Юнашев.

Политолог Сергей Марков утверждает, что между Россией и США продолжаются «закрытые переговоры» о возможном участии Путина и Трампа в стамбульской встрече.

«Поэтому окончательное решение по их визиту не принято. Раз не сказали до сих пор “Нет”, значит вероятность “Да” есть до сих пор. Ждем», — написал он.

Днем 14 мая в московском аэропорту Внуково приземлился спецборт ВВС Бразилии. До этого президент республики Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что на обратном пути после своего визита в Китай заедет в Москву и попытается уговорить Владимира Путина поехать на переговоры в Стамбул.

«Мне ничего не помешает сказать ему: „Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул на переговоры, черт возьми“», — цитировало Лулу да Силву AFP.

По итогам визита Силвы Бразилия и Китай выпустили совместное заявление, в котором выразили надежду на скорейшее начало прямого диалога между Россией и Украиной, назвав его «единственным способом положить конец конфликту».

Песков, комментируя слова бразильского президента о намерении приехать в Москву, пообещал проинформировать, если подобные контакты будут согласованы.

Азербайджанское издание Haqqin.az утверждает со ссылкой дипломатические источники в Анкаре, что Путин якобы не намерен лично участвовать в переговорах в Стамбуле.

«Москва, как сообщается, заинтересована в предварительных переговорах в Стамбуле с участием дипломатов, военных и представителей разведки для достижения перемирия. Ожидается, что встречи могут продолжиться на более высоком уровне», — говорится в публикации.

Приедет ли Трамп

Президент США, который совершает официальный визит в страны Ближнего Востока, заявил, что Путин «хотел бы» его присутствия в Стамбуле, и «такая возможность есть».

«Если это поможет закончить конфликт — я бы об этом подумал. Но на завтра у нас все расписано», — отметил Трамп.

В то же время он допустил, что смог бы выделить время в своем загруженном графике, чтобы «спасти много жизней и вернуться». Трамп добавил, что не знает точно, прилетит ли российский лидер в Стамбул.

«Не уверен, что он вообще приедет, если меня не будет», — сказал он журналистам на борту Air Force One.

Позже, по прибытии в Катар, Трамп сообщил, что в ближайшие дни — «сегодня, завтра или, может быть, в пятницу» — появятся «довольно хорошие новости» по урегулированию на Украине.

Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в страну 15 мая, но не исключают его приезда в ближайшие дни, «особенно если к нему присоединится Путин», пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Турции.