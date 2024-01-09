Состояние известного российского поэта Льва Рубинштейна, который после ДТП был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, оценивается как тяжелое, ему провели операцию, сообщили его друзья и знакомые. По данным госагентств, состояние 76-летнего поэта «крайне тяжелое». Телеграм-каналы пишут, что у Рубинштейна множество переломов, отек мозга и повреждения внутренних органов.

«Лев Семенович Рубинштейн в Склифосовского. Попал под машину. Переломы, черепно-мозговая травма», — написал в фейсбуке* фотограф и дизайнер Илья Гинзбург, который ссылается на сообщение правозащитника Александра Черкасова.

Поэт и журналист Игорь Иртеньев написал в этой же соцсети, что Рубинштейн «в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали». Об этом же сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского.

Журналист Мария Слоним рассказала, что после операции поэта погрузили в лечебный сон, пишет РБК.

«Состояние крайне тяжелое», — сказал госагентству РИА Новости сотрудник НИИ им. Склифосовского.

Агентству ТАСС в оперативных службах также рассказали, что Рубинштейн госпитализирован «в крайне тяжелом состоянии».

«Ему проведена операция, врачи борются за его жизнь», — сказал собеседник агентства.

Телеграм-каналы «112» и Baza пишут, что у Рубинштейна множественные переломы, отек мозга и повреждения внутренних органов.

По словам источника ТАСС, ДТП произошло на улице Образцова в понедельник, 8 января, около 12:00 по московскому времени. Автомобиль Volkswagen сбил Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель с места происшествия не скрывался, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Лев Рубинштейн родился в Москве 19 февраля 1947 года, окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. Рубинштейн — один из основоположников и лидеров московского концептуализма. Первые публикации творчества Рубинштейна появились на Западе, в России его произведения стали публиковать в конце 1980-х годов.

Поэт известен общественной деятельностью. В 2001 году он подписал письмо в защиту телеканала НТВ, где отмечалось, что на канал оказывается давление со стороны «всей мощи правоохранительной системы»; в 2003 году выступил против войны в Чечне. Высказывался против притеснения ЛГБТ**-сообщества, в 2020 году подписал письмо в поддержку протестных акций в Беларуси.

Еще в 2014 году подписал заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру» и «вывести с территории Украины российские войска». После начала российской военной операции в феврале 2022 года подписал открытое письмо, осуждающее военные действия.

* владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена

** решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России