76-летний поэт Лев Рубинштейн находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после того, как его сбила машина в Москве. Об этом в Facebook* сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев.

«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев.

Аналогичную информацию в соцсети сообщила дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника Любарская. По словам журналиста Марии Слоним, после операции поэта погрузили в лечебный сон.

Фотограф и дизайнер Илья Гинзбурга добавил, у поэта черепно-мозговая травма.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве, он окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова. В середине 1970-х годов поэт пришел к собственному «картотечному» жанру, который возник на границе вербальных, изобразительных и перформативных искусств. Рубинштейн — один из основоположников и лидеров московского концептуализма. За книгу «Знаки внимания» он получил премию «НОС-2012».

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