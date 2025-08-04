На железнодорожном переезде между станциями «Лодейное Поле» и «Олонец» в Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с экскурсионным автобусом, сообщает «112».

По данным телеграм-канала, в результате ДТП погибли два человека, еще 10 пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы.

РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД пишет об одном погибшем и по меньше мере пяти пострадавших при столкновении.

Позже информацию об аварии подтвердила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 4 августа 2025 года на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщает, что причиной ДТП стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом.

«Сегодня в 06 часов 11 минут на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец Октябрьской железной дороги водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — сказано в сообщении.

Октябрьская ж/д отмечает, что в результате аварии схода подвижного состава нет. По ее информации, погибли два человека, ранения получили 10.

«Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались», — добавили в пресс-службе.

«112» отмечает, что автобус ехал из Кеми в Ярославль, в нем находилось 37 человек.