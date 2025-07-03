Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП в провинции Самора на западе Испании, сообщило Marca. Ему было 28 лет.

По данным издания, авария произошла на трассе A52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа. Вместе с футболистом в машине находился его брат Андре, который выступал за испанский «Пеньяфьель».

Местная газета Enfoque пишет, что брат Диогу также погиб. Источники в провинциальном совете Саморы сообщили, что транспортное средство съехало с дороги и загорелось. Медицинские службы смогли подтвердить смерть двух мужчин в возрасте 28 и 26 лет.

Диогу Жота с 2020 года играл за «Ливерпуль». Вместе с командой он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего в составе «Ливерпуля» он провел 182 матча, смог забить 65 голов и отдал 26 голевых передач. В составе сборной Португалии Жота дважды выиграл Лигу наций.

На прошлой неделе спортсмен сыграл свадьбу с Руте Кардосо. 22 июня они опубликовали совместные фотографии с церемонии в социальных сетях с подписью Yes to forever. У пары трое детей.