Погиб 32-летний украинский актер Юрий Фелипенко, год назад вступивший в одну из штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в Instagram* его жена Екатерина Мотрич.

«Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту утрату. Меня словно уничтожили» , — написала она 15 июня.

Фелипенко дебютировал в 2014 году в российском сериале «Возвращение Мухтара-9», после чего был занят в основном в украинских фильмах и сериалах, таких «Отдел 44», «Что делает твоя жена?», «Цвет страсти», «Цвет мести». В 2020 году вышел российско-украинский четырехсерийный военный фильм с его участием «Операция “Дезертир”».

После начала военной операции на Украине на российских каналах «Домашний» и «Первый канал “Евразия”» состоялись премьеры еще двух четырехсерийных фильмов производства украинских киностудий, в которых сыграл Юрий Фелипенко — «Принцесса из Горошино» (2022) и «Сестры» (2023).

Актер родился 8 мая 1993 года в Запорожье, окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, играл на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле.

В 2022 году после начала боевых действий Фелипенко недолго был в составе бригады теробороны Киева, затем занимался волонтерством. В 2024 году присоединился к ВСУ, показав в апреле в Instagram*, как готовился к военной присяге. Пройдя подготовку, он служил в батальоне ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады.

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