Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Sikorsky H-60 столкнулись в воздухе близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, говорится в распространенном заявлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

По данным ФАУ, ЧП произошло в 21:00 по местному времени (05:00 мск). Самолет American Airlines, направлявшийся рейсом 5342, вылетел из города Уичито (штат Канзас). Из-за инцидента аэропорт остановил полеты.

На опубликованных в X записях с камер видеонаблюдения видно, что самолет при заходе на посадку врезается в вертолет, происходит взрыв, затем обломки самолета падают в реку. Расследованием инцидента занимаются ФАУ и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Сенатор Тед Круз позже сообщил в Х, что столкновение самолета и военного вертолета привело к жертвам.

«Я внимательно слежу за ситуацией в аэропорту имени Рейгана. Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли, мы знаем, что погибшие есть», — написал он.

Официально о погибших при авиаинциденте не сообщалось.

По данным NBC, во время спасательной операции в реке Потомак рядом с аэропортом из воды достали четырех человек, их госпитализировали. Губернатор Мэриленда Уэс Мур сообщил, что полиция штата направила водолазов на место крушения.

CNN со ссылкой на авиакомпанию American Airlines сообщает, что на борту потерпевшего крушение самолета находилось 64 человек. Из них 60 пассажиров и 4 члена экипажа. По информации Reuters, на борту вертолета были трое военнослужащих.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в эфире Fox News сообщила, что президенту США Дональду Трампу доложили о ЧП.

Как пишет ТАСС, российское посольство США выясняет, не пострадали ли в авиакатастрофе россияне.