По рынку в селе Великие Копани был нанесен ракетный удар, есть «погибшие и много раненых», заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, по торговым рядам выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS.

UPD: Скончался один из пострадавших при ударе по рынку в Великих Копанях, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

По утверждению Сальдо, на рынке в момент удара находились фермеры, которые приехали торговать своей продукцией. Он добавил, что речь идет о «намеренном ударе по людям труда, которые кормят Херсонщину и работают на своей земле». Глава региона пообещал, что вся необходимая помощь будет оказана, не уточнив число погибших и пострадавших.

Министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова сообщила ТАСС, что сейчас известно минимум о четырех пострадавших, среди них фельдшер и водитель скорой помощи. По ее словам, сейчас их везут в Скадовскую больницу, при необходимости направят в Крым.

В пресс-службе главы Херсонской области заявили, что число пострадавших возросло до семи.

1 марта глава Новой Каховки Виталий Гура сообщил, что в результате атаки дрона по гражданской машине погибли мужчина и женщина, еще одна госпитализирована в шоковом состоянии и множественными осколочными ранениями. Позднее он заявил, что в результате сброса с БПЛА в Новой Каховке слепое осколочное ранение правого предплечья получил мужчина 1981 года рождения, он был госпитализирован.