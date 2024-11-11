В Москве на неделе с 11 по 17 ноября ожидается «спокойная», преимущественно пасмурная погода, с вероятностью небольших осадков в виде мокрого снега с дождем начиная с четверга. Об этом сообщил RTVI синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Редкие прояснения могут быть во вторник-среду, при этом в течение недели будет «ни тепло, ни холодно», сказал он.

«Температуру в течение рабочей недели можно уложить в градации от -2 до +3 градусов. То есть до -2 в ночные часы по Москве и Московской области, до +3… +4 градусов в дневные часы. Некоторого повышения температуры стоит ждать в выходные — там где-то до +6 градусов может температура подниматься при прояснениях, и в ночные часы около нуля и слабый минус до -1 градуса», — рассказал Ильин.

По его словам, такие значения «очень близки» к климатической норме, превышение составит до одного градуса.

В конце рабочей недели местами пройдут осадки в смешанной фазе — «ни дождь, ни снег», продолжил синоптик. Их максимальное количество за сутки не превысит 5 мм.

«Снежного покрова ждать не стоит. Учитывая, что основные осадки ждем в пятницу, а там дневные температуры уже с устойчивым плюсом, где-то +1… +2 градуса, а в ночные часы 0 и слабый минус, то осадки будут в смешанной фазе и, соответственно, в виде снежного покрова они не лягут», — пояснил собеседник RTVI.

Как отметил Ильин, похолодание наступит только к концу второй декады ноября.

«Там, может быть, в виде снега осадки пойдут. Но, опять же, похолодание будет относительное — в ночные часы до -4… -7 градусов, в дневные часы около -2… -4 градусов», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что потепление в России идет быстрее, чем в среднем в мире. Он отметил, что в умеренных широтах Евразии средняя годовая температура растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем «по глобусу», а в северных широтах — в 3,5 раза.

По словам Вильфанда, все больше возрастает вероятность того, что 2024 год поставит рекорд, став самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.