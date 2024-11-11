Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и в России этот процесс идет гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в тропических регионах потепление происходит, но медленно, а в умеренных широтах — в 2,5 раза быстрее.

«Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу», — пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что в северных широтах процесс потепления идет еще быстрее — в 3,5 раза.

7 ноября президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» также заявил, что потепление в стране проходит быстрее, чем в других регионах мира, и оно может привести к серьезным последствиям.

Кроме того, Вильфанд отметил, что вероятность того, что 2024 год поставит рекорд по температурному показателю и станет самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, возрастает.

«Вероятность того, что 2024 год станет рекордно теплым, все возрастает. За счет того, что Эль-Ниньо 2023-2024 года, которое закончилось в мае, было очень интенсивным, следствием этого события явилось повышение температуры воды в умеренных широтах. Температура Атлантического и Тихого океанов — рекордно высокая за весь период наблюдения, причем это длится уже 15 месяцев подряд и эта передача тепла океана в атмосферу приводит к тому, что повышается глобальная температура», — пояснил ученый.

По его словам, основная причина потепления заключается в парниковых газах, которые препятствуют переносу длинноволнового излучения от поверхности Земли.

«Сейчас оно задерживается этим парниковым газом, концентрация не уменьшается, это основная проблема потепления», — уточнил Вильфанд.

Синоптик также отметил, что, согласно информации Всемирной метеорологической организации, 2024 год, вероятно, станет первым, когда средняя глобальная температура превысит температурную норму доиндустриального периода на 1,5 градуса.

В мае в научном журнале The Lancet было опубликовано исследование, в котором говорилось, что неврологические и психиатрические заболевания, в том числе деменция, депрессия и инсульт, могут прогрессировать из-за изменения климата и глобального потепления.

Ученые выяснили, что изменения температуры в ночное время оказывают наибольшее влияние на развитие болезней мозга. Это может привести к нарушению сна и, как следствие, к различным проблемам со здоровьем.