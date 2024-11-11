Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и в России этот процесс идет гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в тропических регионах потепление происходит, но медленно, а в умеренных широтах — в 2,5 раза быстрее.

«Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу», — пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что в северных широтах процесс потепления идет еще быстрее — в 3,5 раза.

7 ноября президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» также заявил, что потепление в стране проходит быстрее, чем в других регионах мира, и оно может привести к серьезным последствиям.

Кроме того, Вильфанд отметил, что вероятность того, что 2024 год поставит рекорд по температурному показателю и станет самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, возрастает.

«Вероятность того, что 2024 год станет рекордно теплым, все возрастает. За счет того, что Эль-Ниньо 2023-2024 года, которое закончилось в мае, было очень интенсивным, следствием этого события явилось повышение температуры воды в умеренных широтах. Температура Атлантического и Тихого океанов — рекордно высокая за весь период наблюдения, причем это длится уже 15 месяцев подряд и эта передача тепла океана в атмосферу приводит к тому, что повышается глобальная температура», — пояснил ученый.

По его словам, основная причина потепления заключается в парниковых газах, которые препятствуют переносу длинноволнового излучения от поверхности Земли.

«Сейчас оно задерживается этим парниковым газом, концентрация не уменьшается, это основная проблема потепления», — уточнил Вильфанд.

Синоптик также отметил, что, согласно информации Всемирной метеорологической организации, 2024 год, вероятно, станет первым, когда средняя глобальная температура превысит температурную норму доиндустриального периода на 1,5 градуса.

Глобальное потепление вызвало цунами, заставившее Землю дрожать 9 дней

В мае в научном журнале The Lancet было опубликовано исследование, в котором говорилось, что неврологические и психиатрические заболевания, в том числе деменция, депрессия и инсульт, могут прогрессировать из-за изменения климата и глобального потепления.

Ученые выяснили, что изменения температуры в ночное время оказывают наибольшее влияние на развитие болезней мозга. Это может привести к нарушению сна и, как следствие, к различным проблемам со здоровьем.