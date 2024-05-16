Неврологические и психиатрические заболевания, в том числе деменция, депрессия и инсульт, могут прогрессировать из-за изменения климата и глобального потепления. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Лондонские ученые изучили 332 медицинских отчёта, опубликованных в период с 1968 по 2023 год. Они обнаружили, что изменение климата и его последствия, такие как глобальное потепление, могут негативно влиять на здоровье людей с неврологическими и психиатрическими заболеваниями.

Согласно исследованию, около 19 неврологических заболеваний могут обостряться или проявляться сильнее при изменении климата. Например, это касается пациентов, страдающих от инсульта, мигрени, болезни Альцгеймера, менингита, эпилепсии, рассеянного склероза, а также от тревожности, депрессии и шизофрении.

Исследование показало, что любые изменения климата могут повлиять на здоровье головного мозга. Причем это касается не только экстремально высоких температур, но и низких, особенно если они не свойственны для определенного сезона.

Оказалось, что изменения температуры в ночное время оказывают наибольшее влияние на развитие болезней мозга. Это может привести к нарушению сна и, как следствие, к различным проблемам со здоровьем.

Ученые отмечают, что погодные изменения по-разному влияют на различные неврологические заболевания. В большинстве случаев у пациентов наблюдается ухудшение симптомов, которое может привести к летальному исходу.

Как выяснили исследователи, при высоких температурах воздуха всегда увеличивается число госпитализаций и смертность пациентов с инсультом или деменцией.

Дело в том, что людям с болезнью Альцгеймера или деменцией, бывает сложно адаптироваться к жаре: они не осознают, что в такую погоду нужно больше пить воды, носить легкую одежду и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Когнитивные нарушения работы головного мозга могут ограничивать способность таких пациентов адаптироваться к условиям окружающей среды.

Ученые считают, что для правильной работы головной мозг нужно поддерживать в относительно узком температурном диапазоне. Когда мозг работает неправильно, ухудшается его способность к терморегуляции.

Английские ученые в свою очередь отметили, что на данный момент существует лишь небольшое количество научных работ, посвященных оценке влияния заболеваний головного мозга на здоровье в соответствии с будущими климатическими сценариями.

Исследователи опасаются, что к 2050 году в мире может значительно увеличиться число людей с неврологическими расстройствами в возрасте до 50 лет. Это связано с тем, что человеческий мозг все чаще подвергается воздействию различных стрессовых факторов, таких как изменение климата и загрязнение окружающей среды.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деменцией страдают более 55 миллионов человек по всему миру. Одно из таких нарушений — лобно-височная деменция — привело к полной недееспособности голливудского актера Брюса Уиллиса.

В феврале 2024 года в мире был зарегистрирован самый молодой пациент с болезнью Альцгеймера. Им стал 19-летний китаец. Первые признаки заболевания проявились у него в 17 лет. Юноша испытывал трудности с концентрацией внимания при выполнении домашних заданий. В 18 лет он столкнулся с потерей кратковременной памяти: перестал помнить события предыдущего дня и не мог найти свои личные вещи.