В Москве в субботу и воскресенье 7-8 сентября сохранится теплая и малооблачная погода, при этом ночи станут немного теплее и дневная температура повысится, рассказала RTVI главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В целом, хорошая погода. Слабый ветер, небольшая облачность, без осадков. На оба дня — 24-26 градусов в Москве и в Подмосковье от 21 до 26 градусов», — сообщила она.

Ночи будут прохладные, но не холодные, продолжила метеоролог.

«В Москве в субботу и воскресенье 8-10 градусов, по области от 5 до 10 градусов. В центре города традиционно температура выше, где-то градусов до 14-ти», — сказала Макарова.

По ее словам, когда погоду определяет антициклон, атмосферное давление бывает, как правило, выше нормы. Но на самочувствии это не должно отражаться, потому что нет скачков давления, пояснила синоптик.

«Поскольку давление не меняется, достаточно все стабильно. Лишь суточный ход температуры мы будем ощущать», — отметила она.

«Зонт можно не брать, пляж — если физически здоровы, оптимистичны, то можно и на пляж сходить, но вода вчера, например, была 17 градусов в водоемах Московской области. Наверное, змеев воздушных при такой погоде не запустишь, но зато можно поиграть в бадминтон, настольный теннис, когда ветер не будет мешать», — порассуждала Марина Макарова.

В этом году Москва отмечает 877-й день рождения, праздничные мероприятия пройдут 7-8 сентября. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что салютов на День города в этом году не будет.