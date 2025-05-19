Москвичей и жителей Подмосковья ожидает дождливая и прохладная погода в первую половину недели, но с четверга ее характер начнет улучшаться и настраивать на летний лад. Об этом рассказала RTVI главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, до среды, 21 мая, включительно минимальная температура ожидается в пределах 4-9 градусов: она хоть и останется положительной в утренние часы, но все-таки будет «гораздо ниже, чем-то, что мы наблюдали в выходные дни и в ночь на понедельник», пояснила метеоролог.

«Что касается дневной температуры, она тоже во вторник всего +13… +15 в Москве, по региону 12-15 градусов, в среду 16-18. То есть пока температура воздуха в первой половине недели будет ниже климатической нормы где-то на 2-3 градуса», — сказала Позднякова.

Четверг, 22 мая, уже обойдется без осадков, атмосферное давление подрастет и принесет потепление, продолжила она. Ночь на четверг будет еще не самая теплая — около 9-10 градусов в столице, зато днем воздух прогреется до 15-20 градусов.

«И такая погода очень комфортная, потому что ветер будет слабым, будет много солнца, и все будет, как говорится, нас настраивать на летний лад», — добавила собеседница RTVI.

Начиная с пятницы уже и ночи станут теплыми, отметила Позднякова.

«В пятницу днем возможны местами небольшие кратковременные дожди, но это будут уже практически летние процессы, потому что и ночь станет теплой. Минимальная температура в Москве где-то 11-13 градусов, и дневная температура превысит отметку в 20 градусов: мы ждем, что в Москве будет +21… +22 градуса. Субботний день также обещает дальнейшее повышение температуры — и за счет ночных значений, и за счет дневных, там температура воздуха уже приблизится к отметке +25 градусов», — рассказала синоптик.

Как она пояснила, температура вернется в норму, а в отдельные дни, в том числе в выходные, может даже немного ее превысить. «Но погода будет вполне комфортной и летней. То есть у нас наступает период метеорологического лета», — заключила Позднякова. Ранее она прогнозировала возвращение температуры к климатической норме с середины мая.