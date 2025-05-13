Несмотря на дождливую погоду, температура в Москве и Подмосковье начнет повышаться с 14 мая, а юго-западный ветер принесет с собой приятные «теплые дуновения». Об этом рассказала RTVI главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Я бы не сказала, что погода будет улучшаться, потому что дожди различной интенсивности будут приниматься практически каждый день. Причем не исключено, что и сегодня местами по области дождь будет даже достигать сильной категории, и в предстоящие выходные дни будут кратковременные дожди», — сказала она.

Однако с середины недели температурный режим начнет расти и к выходным минимальная температура в Москве и по области достигнет показателей +7…+12 градусов, отметила синоптик.

«Максимальная температура в субботу и воскресенье — +15…+20 по региону. Это значит, что в Москве будет где-то в пределах +18…+20 градусов — то есть, пока температура еще останется чуть ниже климатической нормы, но где-то на градус полтора», — добавила она.

По словам Поздняковой, на этой неделе погода начнет возвращаться в рамки середины мая.

«Это повышение температуры начнется практически со среды. Завтра же мы ждем небольшое усиление ветра, но это будет юго-западный ветер, он очень приятный, и порывы у него не опасные — 12−14 метров в секунду. Это, в общем-то, скорее будут теплые дуновения», — заключила она.