Блогер и бывшая супруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк заявила о подготовке судебного иска о защите чести и достоинства после критики со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Погребняк также намерена обратиться к председателю Госдумы с требованием призвать депутата к ответственности «за недостойное поведение». Поводом для судебного иска стала реакция Милонова на призыв Погребняк к российским мужчинам платить по 250 тыс. рублей в месяц женам, посвятившим себя домашнему хозяйству и воспитанию детей.

В видеоролике, опубликованном 26 марта, Погребняк призналась, что не смогла бы заниматься только домом и детьми. Она восхитилась женщинами, ведущими такую жизнь, и раскритиковала мужчин, которые «обесценивают их работу». Блогер объяснила, что, по ее подсчетам, услуги няни, повара, уборщицы, аниматора и «психотерапевта для мужа после работы» обходятся минимум в 200 тыс. рублей. У самой Погребняк четверо сыновей.

«Женщины, которые посвящают себя семье и дому, — это настоящие супергерои. Их труд не заканчивается никогда: они повара, психологи, аниматоры, уборщицы, секретари и дипломаты в одном лице. 24/7 без выходных, больничных и отпускных. А в ответ часто слышат: “И что ты делала целый день?”» — написала Погребняк.

Милонов раскритиковал идею блогера о «зарплатах» женам-домохозяйкам.

«Ни в коем случае не хочу оскорбить наших женщин сравнением их с Марией Погребняк. У нее единственная профессия, если я правильно помню, — я могу ошибаться, — это быть женой футболиста. Удивлен выбором некоторых российских спортсменов, которые женятся на “неадекватных девушках” с ненормальными запросами», — приводит слова депутата ТВ Центр.

Погребняк назвала высказывания Милонова оскорбительными и унизительными и обвинила его в публичном обесценивании «ее роли как многодетной матери, блогера, продюсера и гражданина».

«Я родила и воспитываю четырех сыновей в период демографического кризиса, поддерживаю молодых режиссеров, снимающих патриотическое кино, занимаюсь благотворительностью. Разве это “антипример”? Разве женщина, реализовавшаяся в материнстве, профессии и общественной деятельности, заслуживает презрения, а не поддержки?» — написала она.

Погребняк назвала фразу Милонова о «профессии быть женой футболиста» оскорбительной для всех, кто связан со спортом. Она отметила, что «быть супругой спортсмена, депутата или учителя — не повод для унижения».

По словам Погребняк, изначальный смысл ее слов о «зарплате» для домохозяек был искажен: речь шла «не о деньгах, а о признании труда домохозяек, который многие мужья и общество игнорируют».

Блогер подчеркнула, что опиралась на данные Росстата, согласно которым средняя зарплата в Москве составляет более 280 тыс. рублей. Погребняк же предложила для домохозяек «всего 200-250 тысяч». Она добавила со ссылкой на открытые данные, что зарплата самого Милонова «приближается к 400 тысячам».

«Странно слышать обвинения в “ненормальных запросах” от того, чей доход существенно выше», — отметила Погребняк.

Она добавила, что требует публичных извинений, а также выразила надежду, что этот случай станет поводом для дискуссии об уважении к женщинам, матерям и «социально активным россиянам».

Виталий Милонов, отвечая RTVI на вопрос об иске со стороны Погребняк, заявил, что занят «более важными делами».