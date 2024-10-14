В понедельник, 14 октября, в Москве ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра, говорится в телеграм-канале Комитета городского хозяйства (КГХ). По данным Гидрометцентра, днем температура воздуха в столице составит +3… +5°. Подробнее о погоде в ближайшие дни — в материале RTVI.

«По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, с 9:00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 м/с», — сказано в сообщении

Также в комитете призвали жителей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Гидрометцентре сообщили, что дожди и мокрый снег ожидаются в Центральном федеральном округе под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над Прибалтикой.

«В большинстве областей ветер будет усиливаться порывами 13-18 м/с, температура воздуха понизится, ее преобладающие значения ночью -3… +4°, днем +2… +9°», — говорится в прогнозе.

В Гидрометцентре уточнили, что в Москве в понедельник будет облачно, температура воздуха поднимется до +5°.

«Ночью небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), температура в Москве +2… +4°, по области -1… +4°. Днем осадки (дождь, мокрый снег), по области местами сильные, температура в Москве +3… +5°, по области +2… +7. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с», — отметили в центре.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее написал в телеграм-канале, что Москву ждет погружение в «глубокую осень» из-за приближения к городу циклона «Хельма».

«Синоптическую ситуацию в регионе сформирует североатлантический циклон, названный нашими европейскими коллегами «Хельма». Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5°, а это уже климатическая норма первых дней ноября», — отмечает синоптик.

По его словам, холодно в столице будет и во вторник, регион окажется под влиянием тыловой части уже упомянутого циклона, уходящего на северо-запад страны.

«В среду влияние «Хельмы» на погоду столицы будет ослабевать — в облаках появятся прояснения, а осадки примут локальный и кратковременный характер, но теплее не станет, на термометрах по-прежнему +6…+8°», — отметил Леус.