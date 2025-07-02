Иранские военные готовились заминировать Ормузский пролив в начале ирано-израильской 12-дневной войны, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Блокировка этого стратегически важного водного маршрута может привести к росту цен на энергоносители во всем мире.

Иранские военнослужащие погрузили морские мины на суда в Персидском заливе некоторое время спустя после ракетного удара Израиля по Ирану 13 июня. Как утверждают собеседники агентства, об этом стало известно благодаря американской разведке.

В Вашингтоне допускают, что погрузка мин могла быть уловкой Тегерана, подчеркнули источники Reuters. По их словам, Иран мог подготовить взрывные устройства, чтобы убедить США в серьезности своих намерений перекрыть Ормузский прорыв. Кроме того, иранские военнослужащие могли таким образом подготовиться на случай, если Тегеран действительно отдаст соответствующий приказ.

Как пишет Reuters, вскоре после ударов США по ядерным объектам Ирана иранский парламент поддержал блокировку Ормузского пролива. Впрочем, окончательное решение оставалось за Высшим советом национальной безопасности Ирана.

Агентство подчеркивает, что ему не удалось выяснить, когда именно Тегеран загрузил мины на корабли и были ли они с тех пор разгружены.

«Погрузка мин, которые еще не были установлены в проливе, говорит о том, что Тегеран, возможно, всерьез собирался закрыть один из самых оживленных судоходных путей в мире, что привело бы к эскалации и без того разгорающегося конфликта и серьезно затруднило бы мировую торговлю», — рассуждает Reuters.

Ормузский пролив — стратегически важный для перевозки нефти и СПГ транспортный путь. Он связывает с мировыми рынками страны Персидского залива — как сам Иран, так и Саудовскую Аравию, ОАЭ, Оман, Катар, Ирак, Кувейт и Бахрейн. Через маршрут проходит около 1/5 мировых поставок нефти и газа.

Доцент Университета Тэйлорс (Малайзия), востоковед Юлия Рокнифард в беседе с RTVI допускала блокировку Ираном этого ключевого транспортного пути. В таком случае вопросы к Тегерану возникнут у некоторых стран Персидского залива — однако, по мнению эксперта, никто из них к военным действиям не готов, поэтому «все взгляды будут обращены в сторону США, которые, в свою очередь, передадут эстафету Китаю, чтобы уже тот договаривался с Ираном».

Bloomberg прогнозирует, что подобный беспрецедентный шаг может привести к повышению стоимости нефти до 130$ за баррель. Цены на нее уже резко выросли после ударов США по Ирану, обращает внимание агентство.