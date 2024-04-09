В Карелии неизвестные проникли в приют для животных и похитили собаку-инвалида, жителей Шкотово в Приморском крае уже второй день держат в «железном котле», а в Челябинске пассажир такси выстрелил в голову водителю такси. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

Сотрудник одного из оборонных заводов Ижевска был осужден за крупное хищение драгметаллов, применяемых в производстве. Он признал себя виновным, возместил причиненный ущерб и, учитывая смягчающие обстоятельства, получил условный срок — 2 года, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в жестоком убийстве двоих инженеров. Как пишет rostovgazeta.ru, уголовное дело было внесено в перечень особо важных.

Республика Татарстан

В Татарстане скончалась старейшая в республике женщина. Как пишет inkazan.ru, Антонина Чижова из Заинска не дожила до своего 109-го дня рождения. Труженица тыла и вдова фронтовика родилась в Первую мировую войну, была свидетельницей периода Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.

Нижегородская область

В центре Нижнего Новгорода часть плитки с фасада старинного здания рухнула прямо на тротуар, пишет newsnn.ru. Предположительно, отвалилась штукатурка, расположенная между окнами на третьем этаже.

Тюменская область

Жители Томской области сообщили о прилете первых лебедей. Как сообщает nashgorod.ru, пернатые вернулись в регион после зимовки. Две птицы принадлежат к разным видам: кликун — с желтыми клювом и шипун — с красным клювом с черным наростом.

Омская область

В Омске пропала 7-летняя девочка. Издание gorod55.ru сообщает, что ребенок вышел из школы и не дошел до дома. На данный момент местонахождение школьницы не установлено. Девочка была одета в темно-зеленую куртку, розовую шапку, черно-коричневые клетчатые брюки, черную блузку и бордовые ботинки.

Карелия

В Карелии неизвестные проникли в приют для животных и похитили собаку-инвалида. Сотрудники общественной организации ищут свидетелей произошедшего через соцсети. Также они обратились в полицию, пишет karelinform.ru.

Приморский край

Жителей поселка Шкотово в Приморском крае уже второй день держат в «железном котле». Груженые железнодорожные составы отрезали местное население от других территорий региона — в поселок не могут добраться даже водовозы, пожарные и скорая помощь, сообщает vostokmedia.com

Башкирия

В Башкирии два марала чуть не попали в ловушку из-за паводка, сообщает mkset.ru. Копытные перешли на другую сторону реки, когда еще лежал снег. Весной лед тронулся и отрезал животным путь назад. Маралов вовремя заметили местные жители и сообщили о ситуации спасателям, которые отловили и перевезли оленей на лодке.

Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре жертва мошенников лишилась почти 4 млн рублей, пишет transsibinfo.com. Потерпевшая обратилась к правоохранителям и сообщила, что ей звонили люди и представлялись то силовиками, то банковскими работниками, запугивая женщину по стандартной схеме. Злоумышленники рекомендовали жертве перевести деньги на безопасный счет, поскольку ее активы вот-вот заблокируют. Доверившись преступникам, горожанка перевела им 3,7 млн рублей со своего счета.

Челябинская область

В Челябинске пассажир такси выстрелил в голову водителю такси из травматического оружия. По данным kursdela.biz, стрелок был задержан по месту жительства.

Хакасия

В Абакане водитель BMW попытался оторваться от преследующего его полицейского авто, но наехал на бордюр и на полной скорости врезался в электроопору. По данным издания newkhakasiya.online, нарушитель доставлен в отделение реанимации со множественными травмами, проводится химико-токсикологическая экспертиза его крови.

ХМАО

В Излучинске ХМАО рейсовый пассажирский автобус оказался в западне в огромной луже, пишет muksun.fm. Транспортное средство не смогло преодолеть препятствие, и на подмогу ему был вызван другой автобус.

Белгородская область

Между селами Старый Хутор и Бирюч Белгородской области дроны атаковали молоковоз, сообщает bel.ru. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, удар был нанесен дроном-камикадзе ВСУ. Водитель не пострадал.

Красноярский край

В Канске Красноярского края футбольные ворота упали на 3-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован с переломом ноги и тупой травмой живота. По информации prmira.ru, Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.