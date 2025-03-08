Похищенная из штата Коннектикут в двухлетнем возрасте Андреа Мишель Рейес найдена живой в Мексике 25 лет спустя, пишет The Guardian со ссылкой на пресс-релиз полицейского управления Нью-Хейвена.

В октябре 1999 года девочку украла ее мать Роза Тенорио, которая не имела законного права опеки над дочерью, находившейся на попечении отца. Полиция Нью-Хейвена и ФБР получили ордер на арест Тенорио. Отец Андреа несколько раз ездил в Мексику, но так и не смог выйти на связь ни с бывшей женой, ни с дочерью.

Дело о пропаже ребенка оставалось нераскрытым до 2023 года, когда детектив полиции Кейлин Нивакофф начала повторное расследование. Изучив тексты допросов, ордера на обыск и записи в соцсетях, она выяснила, что Рейес живет в мексиканском городе Пуэбла, численность населения которого превышает 1 млн человек.

Расширенный анализ ДНК подтвердил родство между Рейес и ее отцом. «На протяжении многих лет отец Андреа неустанно ее искал, но так и не получил известий от своей дочери или ее матери», — говорится в пресс-релизе компании по тестированию ДНК Othram, которая участвовала в этом деле.

Пресс-служба Othram сообщила, что идентификация Рейес стала частью инициативы по расследованию более 500 дел, касающихся несовершеннолетних и внесенных в Национальную систему пропавших без вести и неопознанных лиц.

«Это дело отражает упорную работу наших офицеров и детективов. Хотя следственные зацепки по делам могут быть исчерпаны, ни одно нераскрытое дело никогда не закрывается по-настоящему. Мы по-прежнему стремимся раскрыть каждое нераскрытое дело, и это прекрасный пример наших усилий», — сказал начальник полиции Нью-Хейвена Карл Якобсон.

Ордер на арест Тенорио остается действительным в США. Полиция предполагает, что женщина все еще находится в Мексике.