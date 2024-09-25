В городе Балаково Саратовской области найдено тело 47-летней предпринимательницы Натальи Алешниковой, о похищении которой местные СМИ сообщили вечером 22 сентября, передает ИА «Балаково 24».

По его данным, труп обнаружили при помощи квадрокоптера в принадлежащем самой женщине автомобиле Toyota RAV4, который стоял в лесопосадочной зоне. Источник балаковского портала Go64.ru уточнил, что иномарка с телом женщины была загнана в овраг.

Телеграм-канал Baza пишет, что Алешникову нашли примерно в 2 километрах от автотрассы — и что ее убили, перерезав горло. Канал «112» упоминает «ножевые ранения в области шеи».

Наталья Алешникова, занимавшаяся собственным бизнесом в сфере клининга, была похищена неизвестными мужчинами вечером 22 сентября. Судя по записям камер видеонаблюдения, похитители в темной одежде и масках устроили засаду в кустах рядом с автостоянкой у дома предпринимательницы на Бульваре Роз.

Когда женщина припарковала свою белую Toyota RAV4 и вышла, злоумышленники схватили ее, затолкали обратно в машину и вместе с ней скрылись в неизвестном направлении. По пути они задели несколько стоявших во дворе автомобилей.

Поначалу балаковские СМИ писали, что похищение могло быть розыгрышем, поскольку 23 сентября у Алешниковой день рождения. В день исчезновения женщина как раз ездила в кафе договариваться об аренде для празднования. Но вскоре ее смартфон и паспорт нашли выброшенными неподалеку от места происшествия. После этого основной версией стало похищение с целью угона и перепродажи автомобиля.

Было возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК), которое потом переквалифицировали на сопряженное с похищением убийство группой лиц по предварительному сговору. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Телеграм-канал «Радар Балаково» со ссылкой на рассказы знакомых Алешниковой писал, что она занималась танцами на пилоне и увлекалась активным отдыхом, занималась продажей электроники и одежды, управляла салоном красоты и сдавала помещения в аренду. По словам источников, женщина состояла в браке, ее муж является телемастером, у них есть взрослый сын.

По данным канала, Алешникова якобы состояла в «близкой связи» с женатым мужчиной. Shot утверждает, что конфликт в рамках «любовного треугольника» рассматривается в качестве одной из версий преступления. Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что крупных долгов и явных ссор у предпринимательницы не было.