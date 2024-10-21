В Албании арестовали бывшего президента страны Илира Мету, пишет NOA со ссылкой на его адвоката Генца Йокутая. По его словам, политика «похитили посреди улицы».

Как отмечает издание Express, Мету задержали на въезде в столицу Албании Тирану на основании ордера на арест Специального суда по запросу Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK).

По данным Express, Мета на протяжении нескольких месяцев находится под следствием в связи с обвинениями, связанными с «лоббистским контрактом в США и предполагаемым отмыванием денег». Подозрения также связаны с незаконными тратами. Адвокат Меты уточнил, что Мету обвиняют по трем эпизодам: коррупция, отмывание денег и сокрытие доходов.

Как утверждает Йокутай, этому делу уже пять лет и оно носит политически мотивированный характер. Адвокат обвинил премьер-министра Албании Эди Раму и бывших сотрудников аппарата экс-президента в «бандитском похищении» своего подзащитного.

«Позиция [Меты] ясна, он настроен идти навстречу процессу. Он готов прояснить обстоятельства», — добавил Йокутай.

Бывший президент Албании Сали Бериша заявил, что «преследование Илира Меты является политическим, политическим и только политическим». По его словам, не было предоставлено никаких фактов и документов, подтверждающих вину Меты, а правоохранительные органы «выполняли приказы Эди Рамы, который всеми средствами пытался политически, а возможно, и физически устранить Илира Мету».

«Эди Рама, как я уже указывал в прошлом, причастен к незаконному исчезновению людей», — утверждает Бериша.

Илира Мета занимал пост президента Албании с 2017 по 2022 год. До этого он находился на должностях премьер-министра (1999-2002 годы) и министра иностранных дел (2002—2003 годы; 2009—2010 годы). В разные годы был спикером парламента, вице-премьером и министром экономики, торговли и энергетики.

За время своей политической карьеры Мета неоднократно попадал в коррупционные скандалы. Так, в 2011 году он проходил обвиняемым по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему предъявили обвинение после того, как в СМИ распространились кадры, на которых Мета якобы убеждал тогдашнего министра энергетики Дритана Прифти отдать победу в тендере на строительство ГЭС одной конкретной компании в обмен на деньги.

Ролик, о котором идет речь, был снят в 2010 году. Мета в тот период занимал должность вице-премьера и министра экономики. После публикации видео в Сети он утверждал, что ролик сфабрикован его политическими оппонентами, а позже подал в отставку.

Прокуратура запрашивала для Меты два года тюрьмы и штраф в размере $10 тыс. В 2012 году Верховный суд Албании снял с него обвинения в коррупции.

В 2022 году SPAK сообщила о расследовании в отношении Меты по делу о незаконном лоббировании, сокрытии данных и отмывании денег.