Следователи Приморья задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину, тело которого было найдено под мостом в селе Хороль, передает пресс-служба регионального отделения следственного комитета (СК).

24 марта в СК сообщили об обнаружении тела 37-летнего мужчины с травмой головы. По данным ТАСС, мужчина был ветераном военной операции на Украине.

Согласно версии следствия, подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт, который перерос в избиение потерпевшего.

«Когда от полученных ударов потерпевший перестал подавать признаки жизни, фигуранты похитили у последнего телефон и документы, а также предприняли меры к сокрытию преступления», — говорится в пресс-релизе СК.

Против обоих возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности).

Телеграм-канал «Владивосток, новости» со ссылкой на свидетелей писал, что у погибшего проломлен череп и сломана шея, а на месте видно следы волочения.