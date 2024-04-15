На этой неделе до субботы, 20 апреля включительно, Москва будет находиться под влиянием циклонов, когда давление будет ниже нормы, сообщил RTVI научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он прокомментировал предупреждение о «барической пиле» и рассказал о погоде на ближайшие дни.

Днем 14 апреля москвичей предупредили, что на этой неделе ожидаются резкие суточные колебания атмосферного давления. В частности, в пятницу, 19 апреля, ожидается «обрушение до барического дна», которое составит 734 мм, а затем сильный рост до 755 мм в выходные. Эти колебания атмосферного давления назвали «барической пилой».

По словам Вильфанда, до субботы включительно существенных колебаний давления не прогнозируется.

«Давление будет ниже нормы, причем ниже на 10-12, даже 14 мм. Оно будет колебаться на 3-5 мм ртутного столба день ото дня», — сказал метеоролог.

Он пояснил, что для погоды и атмосферной циркуляции в принципе характерна изменчивость, поэтому любую метеорологическую характеристику из-за колебаний можно ассоциировать с зубьями пилы. По словам собеседника RTVI, это делается для привлечения внимания, и метеорологи, которые работают в национальных метеослужбах, «терпеть не могут этих пужалок».

«В воскресенье прогнозируется изменение давления — вместо циклона будет уже антициклональный режим, но это естественно, это “пила”, которая все время существует. Так что ничего такого ужасного не прогнозируется», — добавил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что на данный момент в профессиональных научных медицинских изданиях не представлено информации о влиянии изменений атмосферного давления на самочувствие человека. Большинство медиков считают, что человечество адаптировалось к естественным колебаниям давления, которые существуют в природе.

«Бывает, что давление меняется очень резко, например, на 10 мм за несколько часов — ничего страшного медики не фиксируют в изменении состояния человека. Но на бытовом уровне все “твердо знают”, что любое изменение давления это “очень плохо”», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

В целом, москвичей на этой неделе ожидает «заметное понижение температуры» — на 6-7 градусов по сравнению с прошлой неделей. Но тогда были «немыслимо высокие температуры» для апреля, а сейчас значения приблизились к норме, пояснил Вильфанд.

«Преобладающий температурный фон — от 10 до 15 градусов, и это значит, что по отношению к норме температура будет выше климатических значений примерно на два градуса. И дождики будут, уже сегодня ночью выпало от 7 до 12 мм, а для апреля это много — уже больше четверти месячной нормы, и в течение этой недели еще 10 мм выпадет», — прогнозирует он.

По словам метеоролога, эти осадки будут во благо, потому что они напитывают почву водой, которая впоследствии понадобится для того, чтобы не было сильной пожароопасности.