В Москве и Подмосковье в понедельник, 27 мая, наступит небольшое похолодание, но уже в пятницу, 31 мая, будет почти 30-градусная жара. При этом в последний майский день температура может кратковременно упасть из-за прохождения холодного фронта, возможно, с ливневыми дождями и грозами. О характере погоды до конца месяца синоптики рассказали RTVI.

На рубеже воскресенья и понедельника произойдет смена воздушных масс, когда один скандинавский антициклон, более теплый, будет вытеснен другим, идущим с северо-запада и немного более прохладным, пояснил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По его словам, уже во второй половине дня воскресенья, 26 мая, возможны кратковременные дожди и грозы, потому что ближе к вечеру как раз подойдет холодный фронт.

«Но это похолодание не будет слишком заметным, его даже похолоданием назвать нельзя. То есть, если в субботу и воскресенье [25-26 мая] у нас около 24 градусов, то в понедельник — уже 20-22 градуса и такая же температура во вторник», — сообщил Шувалов.

Синоптик Александр Ильин, в свою очередь, добавил, что в понедельник в области местами похолодает до 18 градусов. Но затем в течение всей следующей недели температура в Московском регионе будет «достаточно уверенно повышаться».

«В среду, четверг и пятницу потеплеет до 24-29 градусов. Не исключено, что в пятницу [31 мая] воздух успеет прогреться местами и до 30 градусов», — сказал он.

Шувалов отметил, что погода в последние дни мая будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов. «То есть мы забежим вперед, в июнь, немного раньше», — заключил он.

В то же время в пятницу, 31 мая, может прийти холодный фронт, в Москве и области пройдут грозовые дожди, местами ливневые, добавил Ильин.

«Температура после дождей и прохождения холодного фронта кратковременно упадет градусов до 20-23. Затем, в субботу 1 июня, снова потеплеет до 22-27 градусов», — рассказал метеоролог.

Рекордная жара и купальный сезон

Ранее ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале, что при температуре под 30 градусов первый день календарного лета в Москве может стать самым жарким за последние 80 лет.

Она также сообщила, что из-за более теплой по сравнению с нормой погоды в конце мая вода в подмосковных водоемах «стремительно прогревается». Это приближает старт купального сезона.

«Температура воды верхнего слоя Истринского водохранилища за неделю повысилась на 10 градусов и достигла 16 градусов. Примерно такая же температура воды и в Москве-реке. А в прудах и карьерах Подмосковья вода еще более теплая. Так что предстоящие выходные [25-26 мая] можно провести у водоемов: и позагорать, и открыть купальный сезон», — посоветовала Позднякова.

При этом синоптик предупредила, что в полуденные часы лучше избегать солнечных лучей, так как с 24 по 27 мая в дневные часы в Подмосковье УФ-индекс (показатель уровня ультрафиолетового излучения) достигнет отметки 5. «Считается, что защита от УФ-радиации требуется уже при УФ-индексе выше 3», — пояснила Позднякова.