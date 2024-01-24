В первые месяцы после начала военной операции на Украине президент страны Владимир Зеленский и его команда укрывались в подземном бункере времен холодной войны. Условия там первое время были спартанскими, а Зеленский напоминал «ходячий труп» из-за недостатка солнечного света и сна, пишет в книге The Showman об украинском лидере журналист издания Time Саймон Шустер. Выдержки из нее приводят Bloomberg и The Telegraph.

После начала военных действий Зеленский отверг предложения западных лидеров бежать из Украины и остался в Киеве, спустившись в обширный бункер советских времен под своей штаб-квартирой, пересказывает книгу Bloomberg.

Спартанские условия в «пустынном и немного жутковатом» убежище Зеленский переносил тяжело, пишет Шустер. Самыми трудными для Зеленского были ночи: ширина его кровати едва позволяла переворачиваться с боку на бок, а телефон почти беспрерывно жужжал, пишет Telegraph в публикации о книге. «В первые дни я всех будил. Я не имел права спать, пока не узнаю, какие удары и где были нанесены», — цитирует Зеленского Шустер. В 4:50 утра президент Украины запрашивал свежие новости.

Еды в бункере было немного. На встречах раздавали сладости, а на общей кухне были мясные консервы с черствым хлебом. Один министр признался Шустеру, что несколько дней жил на одном шоколаде.

Зеленский жаловался на нехватку солнечного света и свежего воздуха, его лицо приобрело землистый оттенок. Президент Украины напоминал «ходячий труп», вспоминает в книге его помощница по правовым вопросам.

«Живой человек не может так выглядеть», — сказала она. Однажды утром президент «пробормотал “доброе утро”». «Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии», — добавила собеседница журналиста.

Со временем жизнь в бункере стала более управляемой, говорится в книге. Первая видеоконференция начиналась в семь утра, что давало Зеленскому время позавтракать яичницей. Персонал получал горячее питание: вареные сосиски, вареники с картошкой, гуляш.

В бункере сохранялся и запас алкоголя, даже после того, как правительство запретило его продажу, пишет Шустер. Временами Зеленский наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за обедом. В убежище появились гантели и штанга, которые украинский президент часто использовал по ночам, а также стол для пинг-понга. «Мало кто мог его [Зеленского] победить», — отмечает журналист.

Иногда Зеленский приглашал помощников посмотреть фильм ― чаще всего голливудские новинки. Советские комедии, как пишет Шустер, президент смотреть не мог, признаваясь, что они вызывают у него «отвращение». Вместо «радости и ностальгии», которые эти картины когда-то вызывали, «теперь он чувствовал пустоту», поясняется в книге.

В начале января советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Саймон Шустер «ни одной минуты» не имел доступа к бункеру Зеленского. Лещенко написал об этом в комментарии к посту украинской журналистки Нины Куряты в фейсбуке*, где пересказывались некоторые тезисы из книги The Showman.

Сам Шутер подтвердил, что не был в бункере и не утверждает в книге, что посещал его. Журналист уточнил, что его описания основаны на интервью с Зеленским и его подчиненными. Шустер добавил, что много времени провел в офисе президента Украины на Банковой улице в Киеве, но «это не то же, что бункер».

В феврале 2023 года газета The Sunday Times выпустила репортаж о бункере Зеленского. Согласно публикации, президент и его «самые высокопоставленные помощники» в первые два месяца после начала военной операции провели в подземном убежище большую часть времени.

Периодически Зеленский поднимался на поверхность, чтобы «заверить людей, что он не сбежал», отмечается в репортаже. Жившие вместе с президентом в бункере должны были подписать соглашение о неразглашении. В соответствии с документом им запрещалось делиться подробностями о конструкции и местоположении убежища, а также об удобствах в нем и о еде.

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