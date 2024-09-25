Полиция Лос-Анджелеса больше часа преследовала злоумышленника, который угнал рейсовый автобус, взяв в заложники водителя и пассажиров. Один человек погиб в результате стрельбы. Подробности произошедшего — в материале RTVI.

По данным ABC News, инцидент произошел на юге Лос-Анджелеса около часа ночи по местному времени. Подозреваемый взял в заложники двух пассажиров и водителя автобуса, под угрозой оружия заставив последнего управлять машиной.

В автобусе предположительно произошел конфликт, в результате чего подозреваемый достал пистолет, передает телеканал KTLA. Водитель успел сообщить о чрезвычайной ситуации. Несколько пассажиров успели выйти из автобуса, но как минимум двое остались в салоне.

Перед угоном преступник выстрелил в одного из пассажиров, сообщили Fox News в полицейском управлении Лос-Анджелеса. Полиция преследовала автобус на большой скорости по всему городу, пишет The Telegraph.

Некоторое время автобус двигался по дороге с односторонним движением в неправильном направлении. Полицейские растянули на трассе полосу с шипами, проколов таким образом правую шину автобуса.

Около 2:10 утра автобус остановился примерно в восьми милях к северо-востоку от места, где произошел угон, сообщает ABC News. По данным Telegraph, ему преградила путь бронированная машина спецслужб. Группа спецназа задержала угонщика, применив светошумовые гранаты, сообщает KTLA.

По словам очевидца, которого цитирует Telegraph, «это было похоже на фильм “Скорость”».

Действие фильма «Скорость» (1994) с Киану Ривзом и Сандрой Буллок в главных ролях строится вокруг заминированного террористом пассажирского автобуса, который взорвется, если его скорость упадет до 50 миль в час.

Раненого пассажира госпитализировали в критическом состоянии, спасти его не удалось, сообщили в полиции. Водителю и второму пассажиру медицинскую помощь оказали на месте. Подозреваемый задержан, его мотивы неизвестны.