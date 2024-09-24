В мире активно ищут новую формулу для спортивных соревнований. Причин тому много — все стремительно меняется: технологии, вкусы, предпочтения, начинает приходить в упадок формула прежнего главного спортивного события — Олимпийских игр. Новая версия Олимпиады будущего будет выглядеть совершенно иначе — ее могут сформировать медиа, которые уже сейчас продвигают различные формы массовых спортивных шоу.

Олимпиада нового мира

В больших спортивных играх уже давно царит кризис. Изначально им ставили в вину очень дорогую стоимость строительства залов и стадионов. Во многих городах олимпийские сооружения стали мертвым грузом — от Лейк-Плесида до Сараево они являются проблемой для властей, не понимающих на что их содержать.

То же самое происходило в большом футболе. В некоторых странах, принимавших чемпионаты мира, стадионы разбирали на металлолом, как это, например, произошло в ЮАР.

В последние годы большой спорт уничтожала политика. Сначала под флагом борьбы с допингом из нее исключались неугодные спортсмены, а на угодных закрывали глаза. Затем сюда же добавилась дискредитация целых стран — как это произошло с Россией, транс-революция в спорте, выведшая мужчин в женские соревнования и политизация самого шоу. Всемирный отрицательный резонанс, который вызвала церемония открытия игр в Париже — прямое свидетельство того, что перемены в формуле мирового спортивного шоу необратимы.

«Черным лебедем» для глобальных игр может распад мира на блоки. К нему каждый готовится по-своему. Вложения стран Персидского залива в свои футбольные чемпионаты, скупка и перевоз к себе именитых западных футболистов — это прообраз совершенно новых спортивных соревнований, главными в которых станут шоу и иная среда. Игры БРИКС, Игры кочевников в Азии — это попытки найти для глобальных соревнований новую формулу. Открытым вопросом остается, какой именно она будет. Эксперты RTVI говорят о том, что будущее массовых соревнований придет из медиа. Десятки шоу-состязаний уже сегодня можно увидеть по ТВ и в интернет.

Телевизор как площадка для изменений

В 1990-х было несколько спортивных передач, которые обрели народную популярность. Среди них выходившие в эфире Первого канала детские шоу «Зов джунглей» и «Царь горы», а также интернациональные «Бои гладиаторов». Позднее появились «Большие гонки», «Форт Боярд», «Звезды на льду», «Король ринга» и многие другие.

Это было лишь начало. В последние годы шоу приобрели размах и стали выходить далеко за рамки просто спортивных состязаний. Их создатели стали продвигать уникальность формата: в шоу «Титаны» были задания, придуманные искусственным интеллектом, в передаче «Вместе с дельфинами» млекопитающие и люди вместе боролись за победу, а в «Русском керлинге» участникам нужно было не только состязаться, но и отвечать на вопросы. Осталось понять, могут ли телешоу, превращающиеся в цифровые шоу с реальными призами и совершенно иной мотивацией, стать прообразом спортивных соревнований будущего и затем превратиться в нечто большее?

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа», директор телеканала ТНТ Тина Канделаки считает, что перемены в глобальных спортивных шоу необратимы. И эти перемены будут заключаться и в форме, и в содержании. «Технологии меняют необратимо большие игры. Посмотрите на то, что происходит — Париж был буквально на военном положении в дни Олимпийских игр, угрозы терактов, заплывы в реке, а не в бассейнах ради экономии и так далее. Уже нет прежних ресурсов и есть много преград. Поэтому мир больших игр неизбежно изменится.

Как? Это вопрос скорости развития технологий. Персональное присутствие в конкретной точке как зрителя, так и спортсмена может быть заменено на виртуальное. Цифровые студии не новость — мы их уже давно построили на «Матч-ТВ».

Изменится может и характер состязаний. Скандал вокруг спортсмена, который сам не знает боксер он или боксерша — первая ласточка перемен. С развитием биотехнологий мы уже вскоре не поймем с кем имеем дело. Поэтому появятся и иные формы соревнования.

Мы готовимся к этому развивая как разные новые элементы присутствия, так и создавая шоу которые могут стать прообразом новых игр для нового человечества. Потому что именно шоу ставится теперь во главу угла и его отсутствие в Париже нанесло сильнейший имиджевый удар по Франции», — говорит Канделаки.

За и против: аудитория, деньги и технологии против старых привычек

«Стоит понимать, что шоу в спорте было всегда», отметила в беседе с RTVI олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. В одном из таких мероприятий она сама участвовала около 20 лет назад.

«Наша коньковая федерация проводила шоу «Кристалл», где сначала были только конькобежцы. Теперь у нас есть совместное шоу зимних видов спорта — биатлон, сани, бобслей и коньки. Зрелищно, интересно всем. Это и про заработать, и про интерес, и про популяризацию спорта», — сказала Журова.

По ее словам, профессиональные спортсмены, когда отдыхают между соревнованиями или готовятся к ним, могут себе позволить участвовать в различных профильных шоу. Журова отметила, что особенно интересно смотреть такие соревнования, когда те или иные атлеты выступают в нетипичном для себя виде спорта.

«Я слышала мнение, особенно наших ветеранов спорта, они говорят: «Зачем нам эти шоу?». А вот я знаю, что по ряду видов спорта именно шоу делают их безумно популярными. [Спортивные] шоу — это все равно привлечение внимания, это азарт, да и ребята могут заработать — это нормально абсолютно», — подчеркнула депутат.

«Ведомости» в ноябре 2023 года писали, что спортивных телешоу становится все больше из-за популярности формата у зрителей. Несмотря на большие расходы в погоне за «красивой картинкой», затраты удается компенсировать за счет спонсоров, уточняла газета.

В качестве примера издание приводило регбийное шоу «Раз на раз», в котором спортсмены, блогеры и звезды шоу-бизнеса боролись за 100 тыс. рублей, а также «Лигу героев», спортивно-интеллектуальный «Вызов» и «Суперниндзя» (продолжение «Русского ниндзя»).

Некоторые из этих шоу предполагают участие только российских спортсменов и известных личностей. При этом в тех же «Играх без границ» участвует более 60 атлетов из разных стран, а приз составляет 10 млн рублей. Авторы проекта считают, что их продукт по масштабу не уступает многим международным соревнованиям, в том числе Олимпийским играм.

Экспертная оценка гласит, что спортивные шоу будут развиваться и расти в масштабах, аудитория — увеличиваться, а международный охват — расширяться. Постепенно они поменяют и сам спорт.

Быстрее, выше, сильнее. Но не на стадионе

Координатор спортивных спецпроектов “ВКонтакте” Андрей Мельник убежден, что спортивные трансляции на малом экране могут сравниться по популярности с обычными соревнованиями. Но при условии поддержания к ним высокого интереса публики.

“Экономика решает, рейтинги тоже. Важна работа организаторов, которые будут понимать, что нужно населению, и эти потребности реализовывать. То есть речь о грамотных бизнес-решениях”, — пояснил он в комментарии для RTVI.

«Но нужно учесть, что это сложный, комплексный вопрос, и в этом уравнении мы не на все переменные можем повлиять. Есть объективные геополитические, экономические и другие факторы, на которые [спортивная] индустрия не может повлиять напрямую».

Мельник отметил, что работа по популяризации спортивных шоу в инфополе отчетливо заметна, население “не сидит на голодном пайке”, однако впереди еще долгий путь переформатирования.

“Думаю, организаторам в каком-то плане нужно методом проб, ошибок набить шишки, мозоли. Хотя у нас очень хороший, кстати, менеджмент спортивный. В принципе, в стране очень много людей с опытом проведения крупных международных турниров”, — сказал эксперт.

Мельник добавил, что аудитория, которая посещает стадионы, довольно специфична. Современный массовый зритель не спешит на мероприятия в онлайне — их удобнее смотреть с гаджетов. И это давно уже не секрет для спортивного маркетинга.

“Самые большие контракты же идут от телевидения, соответственно, от соцсетей, то есть от потребления контента с экранов. А стадионы стоят чуть-чуть в стороне”. — резюмировал он.

«Чем больше, тем лучше»

Почетный президент Олимпийского комитета России, депутат Госдумы Александр Жуков заявил RTVI, что, хотя такие шоу не заменяют профессиональные соревнования, но «как дополнительный заработок — это нормально».

По его мнению, нужно проводить больше в России мероприятий с участием атлетов из разных стран, как это было, например, со «Спортивными играми БРИКС 2024».