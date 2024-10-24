Зампредседателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин задержан по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба ГУ СК по Петербургу.

По версии следствия, Ягудин договорился со знакомым, чтобы тот выступил посредником при передаче взятки в размере 2,5 млн рублей «от представителя коммерческой организации». За это чиновник, по данным СК, обещал содействовать при заключении госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

Вечером 23 октября посредник передал Ягудину, находившемуся в своем автомобиле, 2,5 млн рублей. За происходящим наблюдали силовики. Увидев приближающихся сотрудников ФСБ, чиновник выбросил полученные деньги на проезжую часть и попытался скрыться, сообщили в СК. Его задержали и доставили в участок.

На видео, опубликованном СК, видно, как Ягудину обрабатывают руки специальным средством, которое выдало следы с помеченных купюр.

В отношении Ягудина возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Дома у Ягудина провели обыски. Там правоохранители нашли и изъяли денежные средства на сумму около 30 млн в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Ренату Ягудину 45 лет. С начала 2000-х годов он работал в органах прокуратуры. В 2014 году перешел в Контрольно-ревизионное управление по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в СПб ГКУ «Организатор перевозок», где получил должность руководителя. Позже начал работать в городском комитете по транспорту.

По информации «Фонтанки», Ягудин сейчас числится в отпуске. На сайте администрации Петербурга страница с его контактной информацией по-прежнему доступна.