Российские пассажиры круизного судна Swan Hellenic Diana объявили голодовку на борту после того, как запланированный тур в Антарктиду сорвался из-за поломки двигателя в пути. Об этом пишет The Times.

13 ноября лайнер со 170 пассажирами на борту вышел из Кейптауна в 20-дневный круиз. Программа тура предполагала посещение нескольких островов вокруг Антарктиды. Однако 22 ноября пассажирам сообщили о неисправности одного из винтов, после чего судно продолжало путь не на полном ходу, рассказала RT одна из путешественниц.

Из запланированных 15 высадок на сушу пассажиры Diana успели совершить только три. Позже туристам заявили, что в Антарктику судно не поплывет. Сейчас оно идет на скорости шесть узлов (11 км/ч) и 30 ноября должно пришвартоваться в аргентинском порту Ушуая.

В пресс-службе компании Swan Hellenic заявили РБК, что по пути из Кейптауна в Ушуаю в разгар шторма произошла «неожиданная поломка в одном из двух силовых электродвигателей судна». В результате капитан изменил запланированный маршрут на 14-й день круиза.

Компания предложила пассажирам возместить 50% от стоимости билетов или 65-процентную скидку на следующий круиз, действительную в течение двух лет. Организаторы также пообещали провести бесплатные экскурсии в Ушуайе. По данным Times, тур стоил более 900 тыс. рублей (7-10 тыс. фунтов стерлингов).

Жительница Волгограда Наталья рассказала Baza, что копила на круиз 8 лет и заплатила за него 1,2 млн рублей. Даже с учетом предложенной компенсации ей придется заново собирать крупную сумму, поскольку туры в Антарктиду подорожали в два-три раза.

«Это настоящее издевательство над людьми, которые всю жизнь мечтали попасть в Антарктиду. <…> С учетом того, что компания сейчас готова предоставить мне $3 тыс. компенсации (а новые ее туры стоят порядка $10 тыс.) — это просто какая-то подачка», — заявила женщина «Волгоградской правде».

«Путешествие всей жизни»: чего требуют пассажиры

Группа российских туристов объявила голодовку и выставила плакаты с требованием полного возврата денег. Пассажиры заявили в своем обращении, что для многих их них это была, «вероятно, последняя возможность» побывать в Антарктиде. Среди путешественников есть пожилые люди и люди с инвалидностью, которым «пришлось приложить немало усилий», чтобы попасть на судно.

«Для многих из нас посещение Антарктиды — желание всей жизни, которое мы хотим выполнить до смерти или утраты дееспособности», — говорится в письме.

На борту Diana находится около 30 россиян, сообщил «Ленте.ру» адвокат российских туристов Александр Мугин. Они подозревают, что о поломке было известно еще до отплытия судна, отметил юрист. Предложенную компенсацию он назвал несоизмеримой, с учетом того, что туры в Антарктиду подорожали.

«Услуга не оказана, она не имеет потребительской ценности для потребителей. Они заплатили деньги, чтобы увидеть льды Антарктиды, но не увидели их, соответственно, из-за того, что их просто покатали на сломанном судне, услуга не оказана. Деньги должны вернуть и компенсировать то, что предусмотрено законом», — сказал Мугин.

Гендиректор компании Swan Hellenic Андреа Зито заявил, что предложение, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование — примерно на 30%». По его словам, многие туристы приняли предложение компании, а некоторые уже перебронировали билеты. Объявленную россиянами голодовку Зито назвал «контрпродуктивной».

По его словам, недовольные пассажиры пытались «усилить давление» и добиться для себя более высокой компенсации, в том числе путем предъявления требований к капитану и старшему персоналу лайнера. «Первоначальное беспокойство в основном улеглось», — утверждает глава Swan Hellenic.

Источник Times на лайнере в свою очередь заявил, что многие пассажиры «очень рассержены», а накануне «ситуация накалилась до предела».

«Компания должна сделать более выгодное предложение, чтобы подавить растущее недовольство», — сказал собеседник газеты.

По данным Mash, в голодовке также участвуют туристы из Китая. «Блокнот» пишет, что они якобы выдвинули угрозы «захватить управление судном силой». Девять пассажиров написали жалобу в Международную морскую организацию и готовят иски в суд из-за сорванного тура.