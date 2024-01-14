Обнаруженные в Перу и продемонстрированные в парламенте Мексики якобы «мумии инопланетян» оказались куклами, сделанными из бумаги, клея, металла, а также костей людей и животных. К такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты прокуратуры Перу.

Как заявил судебный археолог Флавио Эстрада, который руководил исследованием, выводы экспертов опровергают веру некоторых людей в то, что «мумии» якобы «с другой планеты». Как отметил Эстрада, «это абсолютно неверно».

«Вывод прост: это куклы, собранные из костей животных с этой планеты и с использованием современных синтетических клеев. Следовательно, собраны они были не в доиспанские времена», — сказал Эстрада журналистам, слова которого приводит агентство Associated Press (AP).

«Это не инопланетяне, не пришельцы», — подчеркнул Эстрада.

Как отмечает AP, эксперты показали журналистам двух кукол размером примерно 60 см, одетых в красную, оранжевую и зеленую одежду. По словам специалистов, экспертиза показала, что для создания кукол использовались кости птиц, собак и других животных. Еще один предмет — предполагаемая рука с тремя пальцами — оказался «очень плохо» сконструирован из человеческих костей.

Мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан в сентябре 2023 года продемонстрировал на слушаниях в парламенте Мексики мумифицированные останки, которые, как он утверждал, якобы могут принадлежать инопланетянам.

Предполагаемые мумии, обнаруженные, по словам Мауссана, в Перу, выглядели как останки существ маленького роста и с большими головами (фотографии широко распространились в СМИ). Мауссан уточнял, что генетический код «тел пришельцев» отличается от человеческого на 30%.

«Эти экземпляры являются частью земной эволюции. Мы нашли останки в местах скопления диатомовых водорослей, а не там, где падал НЛО. Эти разумные существа жили вместе с нами, с людьми. Мы не одиноки!» — обратился тогда уфолог к присутствующим.

Подводя итоги своего выступления, Мауссан выступил с утверждением, что после его «доказательств» существования пришельцев «наука никогда не будет прежней».

По сообщению AP, в ноябре Мауссан вернулся в конгресс Мексики с группой перуанских врачей и более трех часов говорил о «нечеловеческих существах», найденных в Перу. Между тем в Перу он уже выступал с аналогичными заявлениями еще в 2017 году — в отчете перуанской прокуратуры за тот год было сказано, что предполагаемые «тела инопланетян» оказались «недавно изготовленными куклами, покрытыми смесью бумаги и синтетического клея для имитации наличия кожи».

Минкульт Перу в сентябре прошлого года выдвинул обвинения в отношении граждан, сотрудничавших с уфологами, которые вывезли из страны якобы «мумии инопланетян», представленные затем в парламенте Мексики. Глава ведомства Лесли Уртеага отмечала, что обвинение было выдвинуто по факту «незаконного изъятия артефактов доиспанского периода».