После падения вертолета Ми-8 в Орловской области раздалось около 20 взрывов, рассказал корреспонденту RTVI очевидец. По словам мужчины, он пытался добраться до места крушения, чтобы спасти людей. Инцидент произошел возле поселка Нарышкино Урицкого района.

Свидетель происшествия, который живет неподалеку от места ЧП, сообщил RTVI, что вертолет «сгорел полностью».

«Тел я не видел. Я пошел, все посмотрел, покричал — никто не отозвался. Пока боекомплект до конца не разорвался, я не подходил. Посчитал — 20 взрывов. Там так бабахало, я не подходил даже и на полкилометра. Еще два я не досчитал, видимо, где-то они валяются. Видно, отстегнулись», — добавил он.

По словам мужчины, обломки вертолета тушил самолет, который «повис в воздухе столбом и спустил сверху мощный поток».

Также собеседник RTVI сообщил, что в первую очередь надеялся помочь выжившим, если бы удалось их найти: «Мне люди важны. Я бежал, чтобы помочь кому. Мы же все русские».

Как отмечает корреспондент RTVI, вертолет, упавший глубоко в лесу, фактически «превратился в труху», обломки разбросало примерно на 30 квадратных метров.

В зоне крушения, куда добраться можно лишь пешком через овраги и бурелом, ощущался сильный запах гари и висел дым. На месте происшествия работали сотрудники полиции, военные и спасатели МЧС.

О крушении вертолета Ми-8 стало известно 23 мая. В пресс-службе Московского военного округа сообщили, что борт упал в безлюдной местности, а предварительной причиной аварии назвали техническую неисправность. На место крушения вылетела комиссия ВКС России.

Телеграм-каналы Mash и Shot писали, что погибли два члена экипажа — пилот и бортмеханик. Причиной произошедшего каналы называли отказ двигателя. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что для жителей поселка угрозы нет, и напомнил пользователям соцсетей об ответственности за публикацию фото- и видео с подобными инцидентами.