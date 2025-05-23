В районе поселка Нарышкино Орловской области разбился вертолет, пишет ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Среди местных жителей пострадавших нет.

«За Нарышкино все произошло. Пожарные все туда выехали», — сообщили в службе и добавили, что в настоящее время у них нет информации, кому принадлежит вертолет.

Телеграм-канал «112» пишет, что речь идет о военном вертолете Ми-8. Причиной трагедии могла стать техническая неисправность. Эту же информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе Московского военного округа. Shot уточнил, что у вертолета мог отказать двигатель.

По словам очевидцев, судно резко начало снижаться. «Я стоял около школы, увидел вертолет. Потом он начал поворачивать и резко пошел вниз», — рассказал местный житель RT. Он добавил, что перед падением судно покрутилось в воздухе — его развернуло на 180 градусов.

В результате крушения экипаж погиб, заявили в Московском военном округе. Как указывает «112», речь идет о пилоте и бортмеханике. Боеприпасов на борту не было.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что на месте работают службы МЧС и правоохранительные органы. Разрушений и угроз для жизни на земле нет.