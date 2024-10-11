В Московской области произошло покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщил источник RTVI. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК), не называя имени пострадавшего.

Стрельба произошла 10 октября в деревне Лапино городского округа Одинцово между 20:15 и 21:12. Неизвестный как минимум четыре раза выстрелил в Аликхаджиева. На месте происшествия нашли четыре гильзы и две пули, сообщил источник RTVI. Пострадавший госпитализирован с ранениями и находится в реанимации, сообщили в СК. Стрелявший разыскивается.

По данным телеграм-канала 112, в момент покушения Алихаджиев был дома один. Стрелявший дважды попал в экс-чиновника. Одна пуля попала ему в челюсть, другая в спину, пишет Mash. После случившегося Алихаджиев смог позвонить жене. Когда прибыли врачи скорой, он «передвигался самостоятельно, был в ясном уме и лишь в больнице стало понятно, что ему нужна срочная операция», пишет 112. По словам родственников, угроз Алихаджиеву не поступало. Он находится в тяжелом состоянии, сообщает Shot.

Шерип Алихаджиев в начале 2000-х годов возглавлял Шалинский район Чечни. Телеграм-канал 112 называет его «ближайшим соратником» первого президента Чечни Ахмата Кадырова во вторую чеченскую кампанию. В 2002 году ФСБ сообщила, что в доме Алихаджиева обнаружили «значительное количество оружия и боеприпасов». В администрации Шалинского района заявили, что Алихаджиева и членов его семьи в момент проверки не было в Шали. Было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ (ст. 222 УК).

В 2003 году президент России Владимир Путин наградил Алихаджиева орденом Мужества. Источник «ВЧК-ОГПУ»* утверждает, что Алихаджиев уехал из Чечни после убийства Ахмата Кадырова и продолжил работать в Ингушетии, а затем переехал в Москву. Жена пострадавшего Зульфия Абубакарова рассказала каналу, что у Алихаджиева не было «явных проблем», иначе «он принял бы меры».

В Ингушетии Алихаджиев работал зампредом правительства. В 2007 году действующий глава республики Рамзан Кадыров назвал чиновника «преступником», отметив, что он проходит в республике по уголовному делу. Mash назвал Алихаджиева помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова. Сам парламентарий в разговоре с РЕН ТВ это не подтвердил, уточнив, что «когда-то знал» пострадавшего.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов