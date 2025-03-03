В Петрозаводске правоохранители задержали супружескую пару, которая подозревается в убийстве и расчленении своего знакомого из Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пара расправилась с мужчиной в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области. Чтобы скрыть следы преступления, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы.

«1 марта останки случайно обнаружил житель Санкт-Петербурга, который увлекается моржеванием и по утрам купается в реке», — написала Волк.

Полицейским удалось оперативно установить личность убитого, а также быстро выйти на след подозреваемых. Супругов при содействии полицейских из Карелии задержали в Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации.

По словам Волк, в ближайшее время подозреваемых доставят в Санкт-Петербург для передачи в следственные органы и дальнейшего расследования уголовного дела по статье 105 УК РФ.

Об обнаружении розового и черного чемоданов с частями человеческого тела внутри одной из первых днем 1 марта сообщила «Фонтанка». Позднее Следственный комитет России по Петербургу завел уголовное дело по статье об убийстве.