В Ростовской области местное управление МВД ввело денежные выплаты для полицейских, которые отказываются от получения взяток. Об этом рассказал журналистам начальник ГУМВД по региону Александр Речицкий, передает РИА Новости.

«Каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель», — пояснил генерал-лейтенант полиции.

Так, 15 июля премию в размере 30 тыс. рублей за отказ от взяток получил инспектор ДПС Донского отдельного батальона № 2 лейтенант полиции Турал Сафаров.

Как отметил Речицкий, все случаи предложения взяток становятся основанием для уголовного преследования. По его данным, только в течение двух последних месяцев зафиксировано более 25 случаев возбуждения дел по статье о даче взятки (ст. 291 УК РФ).

По информации руководителя регионального управления МВД, в январе-июне 2025 года зарегистрировано 767 коррупционных правонарушений, преимущественно в экономической сфере. В ходе антикоррупционной работы пресечено 260 случаев взяточничества, из которых 135 были раскрыты силами самих правоохранительных органов.