Бельгийская полиция ранним утром в четверг, 13 марта, провела рейды в связи с новым коррупционным скандалом в Европарламенте. Об этом сообщает Politico. Под подозрением в отмывании денег оказались около 15 действующих и бывших членов ЕП. Несколько человек были арестованы.

«Мы можем подтвердить, что у нас продолжается расследование по предварительным обвинениям в активной коррупции, подделке документов и отмывании денег в Европейском парламенте», — заявил представитель бельгийской прокуратуры.

Рейды провели по 21 адресу — в самом Брюсселе, а также во Фландрии, в Валлонии и даже за пределами страны — в Португалии.

Первыми об этом сообщили издания Follow the Money, Le Soir и Knack — их источники в прокуратуре рассказали, что вероятные правонарушения связаны с китайским технологическим гигантом Huawei. Подробности не приводятся. Однако в 2023 году Politico уже сообщало, что бельгийская разведка изучает деятельность компании в столице Евросоюза.

«Служба государственной безопасности Бельгии (VSSE) запросила беседы с бывшими сотрудниками по поводу лоббистских операций компании в самом сердце Европейского района — Брюсселе <…>, чтобы изучить, как Китай может использовать негосударственных игроков, включая лоббистов в брюссельском офисе Huawei, для продвижения интересов китайского государства и его Коммунистической партии в Европе», — написало издание.

Один из бывших лоббистов, работавший на Huawei в Европе, признал, что им было трудно выходить на законодателей, особенно из США, и встречаться с официальными лицами.

В 2022 году вице-президент Европарламента Ева Кайли стала фигурантом скандала «катаргейт» — ей было предъявлено обвинение в «соучастии в криминальной группе, отмывании денег и коррупции». Речь шла о попытке монархии Персидского залива, ставшей страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу, повлиять на Брюссель и евродепутатов.

Также в Брюсселе накануне выборов в Европарламент активно обсуждали «рашагейт».