Полиция Берлина запретит демонстрацию флагов России и СССР в определенных районах города 8 и 9 мая, аналогичные ограничения действовали и в 2024 году. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Издание отмечает, что в прошлом году в Берлине на 8-9 мая нельзя было гулять у мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной, с флагами СССР, Беларуси, Чечни, а также носить советскую военную форму, георгиевские ленточки и буквы V и Z. Кроме того, впервые в прошлом году было запрещено публично вывешивать фотографии президентов России, Белоруссии, а также главы Чечни.

Для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны делались частичные исключения, пишет издание. Аналогичные запреты будут действовать и в этом году, говорится в статье.

В берлинской полиции уточнили, что приказ еще не подписан, а ограничения будут действовать с 6 утра 8 мая до 10 вечера 9 мая и коснутся нескольких районов, в числе которых Трептов-парк, Митте (центр Берлина) и Панков.

Правоохранители объясняют свое решение тем, что хотят предотвратить возможное «насилие и связанной с ним пропаганды и влияния на общественное мнение в общественных местах».

При этом Berliner Morgenpost отмечает, что так называемые «путинские рокеры» (речь идет о немецком филиале «Ночных волков»), которые планируют приехать на День Победы в Берлин, могут пренебречь этими запретами. По официальным данным, ожидается чуть меньше 100 байкеров.

Берлинская полиция пообещала усилить состав на 8-9 мая, чтобы обеспечить «достойное поминовение, соответствующее случаю, в безопасной и максимально спокойной обстановке».