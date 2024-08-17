Правоохранительные органы хорватского полуострова Истрия разыскивают трех украинских граждан в рамках следствия по делу о поджоге судов в порту Медулин, пишет «Балканский обозреватель» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что 14 мая подозреваемые приехали в Хорватию из Польши и ночью пришли на причал в порту Медулина, где один из них бросил в судно бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью типа коктейля Молотова, а двое остальных тем временем следили за окружающей обстановкой.

Действия поджигателя привели к тому, что пламя перекинулось на 34 судна, из которых 22 были полностью уничтожены огнем, а остальные получили повреждения. Хорватская полиция уточнила, что нанесенный владельцам сгоревших судов ущерб оценивается приблизительно в 2 млн евро.

По данным «Балканского обозревателя», двум подозреваемым 25 лет, а третьему — 28 лет. Их личности были установлены «с опозданием», поэтому все трое успели покинуть Хорватию, и теперь их «усиленно разыскивают». Следующим шагом, как пишет издание, станет объявление украинцев в международный розыск по линии хорватской прокуратуры.