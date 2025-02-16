В нижегородском ночном клубе Milo Club 13-летний рэпер с псевдонимом Молодой Владимир исполнял нецензурные песни. При этом на мероприятие пускали только тех, кому исполнилось 18 лет. Областная прокуратура начала проверку на предмет возможного нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Хотя заявлений на подростка никто не писал, полиция тоже проводит проверку — на основании размещенных в интернете материалов, сообщает РИА Новости. Мероприятие с маркировкой 18+ прошло в ночь на 16 февраля. На афише было указано, что оно началось в 23:00 и продолжалось до 05:00.

Milo Club находится в центре Нижнего Новгорода неподалеку от кремля и позиционируется как «клубный дом в стиле лофт для особых гостей» и «мощный драйвер музыкальный и современной культуры», посещаемый «молодежью, которая следит за модой и трендами не только в музыке, но и в лайфстайле».

О том, что Молодым Владимиром заинтересовались в МВД, также пишет Shot. Телеграм-канал утверждает, что рэперу 12 лет, его имя — Владимир Ананьев, а во время концерта он «зачитывал треки про криминал, пацанов и другое, чем сильно обрадовал зрителей».

В композиции Waka Flocka (в честь известного рэпера), которую он исполнял в Milo Club, Молодой Владимир поет следующее:

«Я денег поднимака, типчиков убивака.

Мне 12 лет, но я уже живу как Waka Flocka.

Реально, я продаю реально,

В моем ассортименте есть дерьмо и глоки, все без брака».

Возмущение по поводу юного возраста исполнителя и текстов его треков выразили местные жители в соцсетях. «Два часа ночи, ребенок читает матом про криминал, пушки в рюкзаке и “мусоров”, куда смотрят родители и как руководство клуба могло согласовать такой концерт?» — написал один из пользователей в комментарии под видео с концерта.

Портал «Живем в Нижнем» приводит другие отзывы нижегородцев: один из них предложил «сделать парня настоящим гангстером», поставив на учет в полицию, другой призвал школьника исполнить свои песни перед родителями, а третий заявил, что детям такого возраста вместо концертов нужно «овечек во сне считать, а не цитаты толкать».