Полиция Екатеринбурга проверит обстоятельства конфликта, возникшего между актером юмористического шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым и местными подростками. Об этом сообщил официальный представитель главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, ни одна из сторон по факту происшествия пока не обращалась в полицию, правоохранители самостоятельно организовали проверку после того, как обратили внимание на опубликованный в сети видеоролик с участием юмориста и группы подростков.

«Информация, размещенная в интернете, зарегистрирована в дежурной части отдела полиции № 5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных. По итогам проверки представители МВД примут решение», — приводит слова Горелых издание E1.ru.

Инцидент произошел в переходе станции метро «Геологическая» в ночь с 9 на 10 марта. По данным телеграм-канала Shot, группа подростков заметила Дмитрия Соколова в компании друга и пары девушек после отдыха в клубе Bla bla bar. Шоумен посчитал, что молодые люди нелицеприятно высказались в отношении него и спутниц, а также начали снимать происходящее на видео, что не понравилось Соколову.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, видно, как юморист идет на одного из подростков в то время, как друг артиста пытается прервать съемку и вырвать телефон из рук другого молодого человека. Один из участников потасовки также утверждает, что Соколов ударил парня из компании.

Менеджер актера Влад Москалев в разговоре с RT выразил уверенность, что на видео не Соколов, а человек в силиконовой маске с лицом артиста или просто похожий на него человек. Как утверждает представитель юмориста, участнику «Уральских пельменей» подобное поведение несвойственно. По мнению Москалева, подростки устроили провокацию, и поспешили выложить скандальное видео в сеть для хайпа.

Супруга Соколова Ксения Ли также допустила, что подростки спровоцировали ее мужа, а сама ситуация не заслуживает пристального внимания, передает ее слова «Комсомольская правда — Екатеринбург». Женщина добавила, что ее супруг ходил в бар после концерта в компании коллег.