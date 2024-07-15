В Кении задержан подозреваемый в серийных убийствах женщин, трупы которых нашли на свалке в одном из районов Найроби, сообщает информационное агентство «Африканская инициатива». Местное издание The Star со ссылкой на управление уголовных расследований (DCI) уточнило, что изначально мужчине вменяли девять убийств, но на допросе он заявил, что их было 42.

Преступления были совершены с 2022 года по 11 июля 2024 года. Первой жертвой предполагаемого убийцы стала его жена, которую он задушил, а потом решил избавиться от тела и выбросил его на свалку в трущобном районе Мукуру. Аналогичным образом он поступал в дальнейшем и с трупами других женщин.

Начальник DCI Мохамед Амин призвал жителей Найроби, которые считают, что их близкие могли стать жертвами убийцы, обратиться в офисы управления или полицейские участки. По его словам, в ходе операции, скорее всего, будут арестованы еще несколько человек. Один предполагаемый соучастник убийств уже под стражей: у него обнаружили и изъяли смартфон убитой женщины.

Издание Gulf News утверждает, что задержанному 33 года, и его зовут Коллинз Джумаиси Халуша. Мохамед Амин назвал его вампиром и психопатом, который ни во что не ставит человеческую жизнь. По словам главы DCI, подозреваемого удалось вычислить благодаря отслеживанию мобильного телефона одной из жертв, который убийца украл и присвоил. В какой-то момент он попытался использовать этот смартфон, чтобы сделать банковский перевод.

Исполняющий обязанности генерального инспектора полиции Найроби Дуглас Канджа сообщил, что на допросе Халуша рассказал о половых актах с некоторыми своими жертвами. Когда подозреваемого поймали, он как раз пытался заманить на встречу еще одну женщину. Оказалось, что задержанный проживает в однокомнатном домике всего в 100 метрах от того места на свалке, где находили женские тела.

При обыске в жилище Халуши полиция обнаружила и изъяла множество улик, включая личные вещи и нижнее белье жертв, ноутбук, карты памяти и жесткий диск, дамскую сумочку, смартфоны и сим-карты. Все эти вещественные доказательства были представлены 15 июля на пресс-конференции, которую провели правоохранители по случаю раскрытия дела.

Серия убийств женщин в Найроби стала причиной скандала вокруг местной полиции, участок которой находится как раз вблизи той свалки, куда преступник выбрасывал расчлененные и обмотанные полиэтиленом трупы. Горожане обвиняли правоохранителей в неспособности найти убийцу «у себя под носом» и остановить череду преступлений.