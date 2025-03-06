Правоохранители задержали мужчину, который взорвал банкомат в отделении «Газпромбанка» в торговом центре «Свиблово» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте Главного управления Министерства внутренних дел столицы.

В МВД уточнили, что личность злоумышленника установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Северо-Восточного округа Москвы с помощью записей с камер наружного наблюдения. Подозреваемым оказался мужчина 2005 года рождения. Он был задержан сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии у себя в квартире на Енисейской улице и доставлен в территориальное подразделение МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России (хулиганство). В ведомстве добавили, что собранные материалы по делу планируется рассмотреть на предмет дополнительной квалификации его действий.

В видеоролике, опубликованном МВД, мужчина признается, что совершил подрыв банкомата с целью ограбления с помощью трех петард. Ранее в ведомстве сообщили, что 6 марта в 14:35 в службу «02» передали информацию о том, что в одном из помещений здания на улице Снежная был слышен звук хлопка и произошло возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал.

Установление обстоятельств подрыва банкомата взяла под контроль Бабушкинская межрайонная прокуратура, сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы. По предварительным данным, действия мужчины нанесли повреждения банкомату и остеклению помещения.

Как пишет телеграм-канал Mash, сначала мужчина попытался вскрыть банкомат, после чего произвел взрыв и скрылся с места преступления. Из здания были эвакуированы 120 человек, включая четырех сотрудников банка.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в действиях задержанного не было обнаружено «украинского следа».