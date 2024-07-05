Крайне правая французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы не получит абсолютное большинство в парламенте, премьер-министром станет компромиссная фигура. Такой прогноз старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов дал в программе RTVI «Что это было».

«Я думаю, что “Национальное объединение” получит во Франции в ближайшее воскресенье примерно 215-240 мест в парламенте, при том что абсолютное большинство — это 289 мест. Скорее всего, “Национальное объединение” не доберет довольно приличное количество мест до абсолютного большинства, но при этом, безусловно, станет крупнейшей партией в стране», — сказал Осипов.

Он полагает, что премьер-министром станет не представитель «Национального объединения», а некая «компромиссная фигура». При этом для самой Ле Пен такой результат будет, «скорее, позитивным», поскольку она хочет выиграть следующие президентские выборы, заметил Осипов.

Как пояснил эксперт, если «Национальное объединение» получит все-таки абсолютное большинство, и лидер партии Жордан Барделла станет премьер-министром, то возникнет ситуация, при которой президент и премьер будут представлять разные политические силы.

«И практика показывает, что очень сложно в это время реализовывать свою программу и президенту, и премьер-министру, потому что идет борьба и принимать какие-то серьезные решения довольно сложно», — отметил Осипов.

Следовательно, если бы Барделла сейчас возглавил правительство, то рейтинг «Национального объединения» начал бы падать, поскольку избиратели увидели бы, что мало что меняется на самом деле, уверен собеседник RTVI.

«Это плохо сказалось бы на президентской кампании Марин Ле Пен», — добавил он.

Осипов назвал политической ошибкой президента Эммануэля Макрона решение распустить Национальное собрание после результатов выборов в Европарламент. Он предположил, что глава государства понадеялся на то, что французы, как обычно, разделяют европейские и национальные выборы.

«Раньше всегда было так, что французы на европейских выборах голосовали всегда гораздо более решительно и авантюрно, чем на национальных <…> Связано это с тем, что французов не очень волнует судьба Европейского парламента. Они готовы там рисковать и отдавать свои голоса, в том числе за Марин Ле Пен», — рассуждает собеседник RTVI.

Соответственно, распустив парламент, Макрон «как бы сказал французам, что они ошиблись, что надо бы переголосовать», допускает Осипов.

«И на это был его расчет, что под угрозой прихода Марин Ле Пен к власти французы одумаются и будут голосовать по-другому. И мы видим по результатам, что это была очень серьезная политическая ошибка», — сказал эксперт.