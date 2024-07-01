30 июня во Франции прошел первый тур досрочных парламентских выборов. По его итогам впереди оказалась ультраправая партия «Национальное объединение» Марин ле Пен и Жордана Барделлы. Коалиция, в которую входит партия президента Эмманюэля Макрона «Возрождение», оказалась только на третьем месте. Что это означает для парламента и Макрона, — в материале RTVI.

Почему во Франции назначены досрочные выборы

В начале июня центристская коалиция, в которую входит партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Ренессанс» («Возрождение»), разгромно проиграла на выборах в Европарламент крайне правому «Национальному объединению» (бывший «Национальный фронт» Марин Ле Пен).

После этого Макрон распустил Национальное собрание ― нижнюю палату французского парламента ― и объявил досрочные выборы. Такого во Франции не было с 1997 года.

Голосование проходит в два тура: первый состоялся 30 июня, второй назначен на 7 июля. Для победы в первом туре кандидат должен получить более 50% голосов избирателей, пришедших на участки. При этом число голосов должно составлять минимум 25% от общего количества зарегистрированных в округе избирателей. Кандидаты, получившие как минимум 12,5%, проходят во второй тур.

Результаты первого тура

Победа в первом туре случается редко, но в условиях высокой явки (по данным МВД Франции, — 66,71%), число кандидатов, гарантированно прошедших во французский парламент, достигло 76. В частности, места в Национальном собрании получают 37 представителей партии «Национальное объединение», включая ее неформального лидера Марин Ле Пен.

Сама партия по итогам первого тура получила 29,25% голосов, следует из данных французского МВД. Коалиция левых «Новый народный фронт» разместилась на втором месте с 27,99% голосов (32 мандата). Коалиция Макрона «Вместе за Республику» оказалась лишь третьей с 20,04% голосов (два мандата).

Еще два кресла в парламенте по итогам первого тура получили кандидаты правого толка, не принадлежащие ни к одной политической партии. По одному мандату досталось республиканцам и союзу ультраправых сил.

Всего в парламенте Франции 577 депутатов, они избираются на пять лет. Для абсолютного большинства партия должна получить не менее 289 мандатов. Борьба за оставшееся 501 кресло развернется во втором туре.

Что будет дальше?

Окончательный состав парламента определится только по результатам второго тура выборов 7 июля. Прогнозировать их сложно, поскольку многое будет зависеть от явки и от результатов в избирательных округах. В некоторых округах избирателям придется выбирать между тремя, а то и четырьмя успешными кандидатами.

Франция как никогда близка к тому, чтобы впервые сформировать крайне правое правительство, пишет Politico. Теперь это будет зависеть от того, удастся ли другим партиям помешать «Национальному объединению», сплотившись вокруг наиболее успешных кандидатов в сотнях избирательных округов по всей Франции, отмечает Reuters.

Президент Эмманюэль Макрон призвал избирателей поддержать во втором туре «республиканских и демократических» кандидатов. После первого тура он обратился к правительству в Елисейском дворце, заявив, что «ни один голос не должен перейти к крайне правым», передает BFMTV со ссылкой на источники.

«Мы не должны заблуждаться. Именно крайне правые находятся на пути к высшим должностям, и никто другой», — сказал французский лидер.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что альянс «Вместе за Республику» отзовет кандидатов со второго тура более чем в 60 округах, где более высоки шансы других кандидатов победить ультраправых. Такую же тактику намерен применить лидер левых Жан-Люк Меланшон.

Однако заставить кандидата выйти из гонки нельзя, он должен определиться сам, отмечает корреспондент «Коммерсанта» во Франции. На это остается лишь около суток: окончательные списки кандидатур ко второму туру должны быть заявлены до 18 часов по парижскому времени 2 июля.

Если второй тур выборов обеспечит парламентское большинство «Национальному объединению», премьер-министром Франции может стать 28-летний формальный лидер партии Жордан Барделла. А у Марин Ле Пен повысятся шансы победить на президентских выборах в 2027 году, считает Politico.

«Они [ультраправые] трижды подряд побеждали на европейских выборах, а Марин Ле Пен дважды выходила во второй тур президентских выборов. Еcли они выиграют вторые по значимости выборы во Франции [парламентские], то станут мейнстримом», — говорит политолог из парижского Института политических исследований Бруно Котрес.

Останется ли Макрон у власти?

Формально в случае победы «Национального объединения» президентству Эмманюэля Макрона ничего не угрожает. Он уже заявил, что не намерен уходить в отставку, каким бы ни был результат голосования. Однако если партия Ле Пен получит большинство в парламенте, Макрон станет «хромой уткой» и будет вынужден прибегнуть к политике «сосуществования» ― когда президент и парламентское большинство принадлежат к разным партиям.

В современной истории Франции такое «сосуществование» возникало трижды: один раз при Франсуа Миттеране и дважды при Жаке Шираке.

Президент при политике «сосуществования» будет иметь мало влияния на внутреннюю политику и лишь ограниченный контроль над вопросами внешней политики и обороны, поясняет Telegraph.

Премьер-министр, кто бы им ни стал, будет отчитываться перед парламентом и вносить законопроекты. Глава государства теоретически вправе наложить на них вето, но парламент, в свою очередь, может отменить вето большинством голосов.

В краткосрочной перспективе у партии Макрона «нет никакой надежды», считает политолог, профессор Антильского университета Франсуа-Ксавье Милле.

В долгосрочной перспективе, если «Национальное объединение» получит большинство в парламенте, у Макрона есть шансы «вернуть себе некую политическую легитимность, выступив гарантом Конституции, который пытается защитить французов от некоторых решений крайне правых», поделился Милле в разговоре с Euronews.