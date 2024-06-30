Явка в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции прогнозируется на уровне 69,5%, и такого показателя активность французских избирателей не достигала с 1981 года, отмечает BFMTV со ссылкой на оценку избирательного института Элабе.

Если прогноз сбудется, то сегодняшняя явка намного превысит 47,51% первого тура выборов в законодательные органы власти 2022 года. Фактически она повторит рекорд первого тура выборов в законодательные органы 1981 года (70,9%), при Франсуа Миттеране. На выборах 1986 года, в период его же президентства, явка была выше (78,5%), но они проводились в один тур.

Макрон выжидает: что нужно знать о досрочных парламентских выборах во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил Agence France-Presse (AFP), что высокая явка свидетельствует о желании французов «прояснить политическую ситуацию».

Некоторые избирательные участки закрылись с 18:00 по местному времени (19:00 мск), но в крупных городах они продолжали работать до 20:00 (21:00 мск). До их закрытия Избирательный кодекс Франции запрещает распространение любых сведений о предварительных результатах голосования, даже частичных.

Нарушение этого запрета карается штрафом в размере 75 тысяч евро. Кандидатам, участвующим в выборах, тоже запрещено до закрытия участков делать какие-либо заявления по поводу предполагаемых итогов голосования. На иностранные СМИ эти ограничения не распространяются, поэтому бельгийские и швейцарские издания в ходе предыдущих выборов часто публиковали данные экзитполов. Однако французским изданиям нельзя ни упоминать эти публикации, ни тем более ссылаться на них.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы после сокрушительного поражения его партии на выборах в Европарламент. Источники в Елисейском дворце рассказывали, что Макрон якобы обсуждает с окружением возможность своей отставки, тем самым пытаясь добавить парламентским выборам драматизма. При этом сам президент заявил, что вне зависимости от итогов голосования пробудет у власти до конца своего срока, который истекает в 2027 году.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о росте поддержки «Национального объединения» (RN) под руководством Марин Ле Пен, но исход двухэтапных выборов остается крайне неопределенным, пишет британская The Guardian.

В частности, проведенное для газеты Les Echos предвыборное исследование показало, что RN наберет 37% голосов по всей стране — на 2% больше, чем отдавали ей участники предыдущих аналогичных опросов. По оценкам BFMTV, партия может получить от 260 до 295 мест в парламенте.

На прошлых выборах Марин Ле Пен выступала за независимый от США политический курс Франции и повышение уровня ее самостоятельности в противовес продвигаемой Макроном более тесной интеграции в ЕС (например, лидер RN предлагала вернуть франк вместо евро). Она также заявляла о необходимости вернуть Россию к сотрудничеству с Европой, а не толкать ее «в руки Китая». После завершения украинского конфликта Ле Пен, по ее собственным словам, собирается настаивать на стратегическом сближении России с НАТО.

RN обещает резко сократить поток мигрантов во Францию и запретить лицам с двойным гражданством занимать некоторые государственные должности, снизить налоги на энергоносители, освободить от подоходного налога лиц моложе 30 лет и начать работу над отменой пенсионной реформы Макрона, в рамках которой в стране повышается возраст выхода на пенсию.

Высокая явка, вероятно, означает, что гораздо больше кандидатов, занявших третье место, выйдут во второй тур выборов, написал в соцсетях управляющий директор Eurasia Group по Европе Муджтаба Рахман. «Это позволит левым и центристам Макрона заключать сделки, чтобы снять кандидатов с плохими результатами и позволить другим свободно выступить против кандидата от крайне правых во втором туре», — пояснил он.

Источники в правительстве сообщили агентству AFP, что после первого тура голосования 30 июня Макрон планирует созвать заседание правительства, чтобы определить дальнейший курс действий.

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Официальная агитация перед первым туром завершилась в ночь на пятницу. После воскресного голосования агитационная кампания возобновится еще на пять дней, прежде чем 7 июля избиратели снова придут на участки для окончательного, решающего голосования во втором туре. За пять дней между турами может многое измениться, особенно если кандидаты пойдут на тактические союзы и отказы от своих позиций, предполагает Guardian.

«Большинство аналитиков полагают, что наиболее вероятным результатом станет поляризованный парламент, в котором консенсус между немногочисленными союзниками Макрона и крупными блоками крайне правых и левых будет практически невозможным, что приведет к политическому параличу», — пишет британская газета.

Если RN получит большинство, то лидер партии Жордан Барделла — 28-летний протеже Ле Пен, не имеющий опыта управления, — может стать премьер-министром, что сулит ему непростое взаимодействие с Макроном.

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В пример того, почему между правой рукой Ле Пен и действующим президентом могут возникнуть проблемы, Guardian приводит их расхождения во взглядах на поддержку Украины. Макрон настаивает на необходимости активно помогать Киеву с момента начала российской военной операции, но Барделла уже заявил, что если станет премьером, то использует свои полномочия, чтобы помешать президенту поставлять ВСУ дальнобойное оружие.

Собеседники Bloomberg в Париже перед первым туром заявили, что даже самые преданные и давние сторонники в последнее время дистанцировались от президента, считая его слишком «токсичным». В пример источники привели двухчасовое интервью, в котором Макрон предупредил французов о «гражданской войне», которая, по его словам, неминуемо разразится, если победит ультраправый или левый блок.

Guardian пишет, что решение Макрона назначить досрочные парламентские выборы шокировало его союзников и вызвало среди них разногласия, ввергнув вторую по величине экономику Европы в неопределенность. «Несмотря на это, президент настоял на своем, надеясь, что заставит избирателей задуматься о том, готовы ли они позволить крайне правым прийти к власти», — напоминает британская газета.