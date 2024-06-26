Даже те французские политические деятели, которые некогда были близкими союзниками президента страны Эмманюэля Макрона, сейчас стараются держаться от него подальше, потому что считают «токсичным». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на парижские источники.

Дистанцию с главой государства держат такие тяжеловесы, как министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь, отмечает издание. «Президента считают такой обузой, что десятки законодателей, которые присоединились к нему в самые первые дни, когда он создавал свою центристскую партию с нуля, не хотят, чтобы он был и близко к ней», — говорится в статье.

Собеседники Bloomberg называют публичное поведение 46-летнего Макрона «все более хаотичным» и признают, что заставить его «вести себя сдержанно» становится все более актуальной проблемой.

На этой неделе он обратился к нации в почти двухчасовом интервью, предупредив о «гражданской войне», которая, по его словам, неминуемо разразится во Франции, если победят ультраправый или левый блок.

Главная соперница Макрона Марин Ле Пен назвала это заявление «разжиганием паники», которая не действует на избирателей. Последние опросы общественного мнения показывают, что позиции ее партии «Национальное объединение» укрепляются, и подтверждают мнение о неудачной тактике президента.

Большинство проправительственных кандидатов не включили изображение Макрона в свои предвыборные плакаты и листовки. Близкий к президенту источник Bloomberg утверждает, что многие открыто подтвердили свое нежелание использовать фото главы государства в своих кампаниях, заявив, что «выборы касаются парламента, а не президентства».

«Да, есть неприятие президента», — сказал BFMTV Эдуард Филипп, некогда занимавший пост премьер-министра в кабинете Макрона.

Bloomberg характеризует восхождение Макрона к власти как «быстрый путь от революционера к президенту», ознаменованный «массовыми празднествами» и завершившийся «недолгим медовым месяцем».

Сейчас, отмечает издание, из-за выбранного президентом стиля руководства его собственная партия оказалась ослаблена, а многие французы обвиняют главу государства во всем, что им не нравится в стране, и «теперь, похоже, готовы дать шанс маргиналам» от большой политики.

Bloomberg напоминает, что Макрон обещал оставаться на президентском посту до истечения своего срока в 2027 году, независимо от уровня критики, которой будет подвергаться, но избиратели уже в этом сомневаются, особенно с учетом его непредсказуемости.

«Ему, скорее всего, придется отвечать только за иностранные дела и оборону. Премьер-министр возьмет на себя внутренние вопросы, включая безопасность и финансовую политику, — и если Ле Пен получит большинство мест в парламенте, этим человеком станет ее правая рука Жордан Барделла», — прогнозирует автор статьи.

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Оба предшественника Макрона — представитель правых Николя Саркози и социалист Франсуа Олланд — резко критикуют действующего президента за «развязанный им хаос», который вызвал потрясение на рынках.

При этом Макрон, по мнению обозревателя Bloomberg, «по-прежнему твердо убежден в том, что решение назначить досрочное голосование в парламент после того, как его партия потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент, было правильным и безальтернативным», поскольку осенью правительство «в любом случае должно было рухнуть осенью из-за вотума недоверия, объявленного оппозицией», а теперь голосование «прояснит ситуацию».

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На самом деле, напоминает Bloomberg, этот шаг обсуждался в парижских политических кругах с 2022 года, когда Макрон выиграл второй срок, но не смог получить абсолютного большинства в Национальной ассамблее.

«Мы все знали, что над нашими головами висит дамоклов меч. Мы просто не ожидали, что он упадет так быстро», — заявила Элеонора Каруа, уходящая в отставку старший депутат от партии Макрона «Возрождение».

Источники Bloomberg, знакомые с частными разговорами в высших кругах французской власти, утверждают, что премьер-министр страны Габриэль Атталь и глава МИД Стефан Сежурне призывали Макрона оставаться в тени в ходе предвыборной кампании, чтобы подчеркнуть ее отличия от выборов в Европарламент, и он якобы «выслушал и понял», но все равно «ничего не может с собой поделать».

«Елисейский дворец продолжает обращаться к кандидатам, предлагая политическую поддержку. Промакроновский депутат, говоря на условиях анонимности, рассказал, что кто-то недавно позвонил ему из дворца и предложил прислать старшего министра для помощи в предвыборной кампании. Законодатель выразил благодарность за предложение, но вежливо отказался», — подытожил Bloomberg.

Еще в мае неназванный французский чиновник заявил Politico, что Макрона, как и канцлера Германии Олафа Шольца, стали считать в Европе «хромыми утками», не способными внушить уверенность в общее видение развития Евросоюза.

Предрекая партиям обоих политиков поражение на выборах в Европарламент, источник Politico отмечал, что Макрон и Шольц управляют странами со слабыми экономиками, но при этом «безнадежно расходятся» во мнениях по ключевым вопросам, а их личные отношения отличаются холодностью, что создает «токсичное сочетание».