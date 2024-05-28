Лидеры стран Евросоюза сомневаются, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц должны и дальше оставаться у руля сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В преддверии выборов в Европарламент (ЕП), которые пройдут с 6 по 9 июня, Макрон приехал с трехдневным визитом в Германию, чтобы показать франко-германское единство, пишет издание. Это первая за 24 года официальная поездка французского лидера в республику со времен Жака Ширака.

Макрон и Шольц во время этого визита намерены «определить повестку дня» и «сформулировать стратегические приоритеты» для будущего Европы, заявил Politico неназванный французский чиновник.

Однако оба они все больше выглядят в глазах других лидеров ЕС «хромыми утками», не способными внушить уверенность в общее видение развития Евросоюза, отмечает издание.

Макрон и Шольц управляют странами со слабыми экономиками, их партиям грозит поражение на выборах, а личные отношения двух лидеров отличаются холодностью. Париж и Берлин также «безнадежно расходятся» во мнениях по ключевым вопросам.

По мнению критиков, столь «токсичное сочетание» может серьезно подорвать авторитет Макрона и Шольца во время переговоров о высших должностях после выборов в Европарламент.

«Макрон потерпит серьезное поражение на этих выборах. Другие лидеры знают об этом и чувствуют слабость. Неужели он думает, что после этого сможет диктовать условия остальной Европе?» — рассуждает в разговоре с Politico высокопоставленный политик консервативного толка в Брюсселе.

Новые силы Европы

На фоне ослабления «франко-германского двигателя» и военных действий на Украине крупными игроками на арене ЕС становятся премьер-министры Польши, Эстонии и Италии ― Дональд Туск, Кая Каллас и Джорджия Мелони.

Польский премьер Туск стал «неизбежной силой, с которой нужно считаться», говорят высокопоставленные чиновники ЕС. Мелони же и вовсе оказалась в положении «серого кардинала» Европы, отмечает Politico.

Ее поддержи добивается как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая выдвигается в ЕП от крупнейшей фракции правоцентристов «Европейская народная партия», так и экс-глава крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, объясняет издание.

Politico ссылается на опросы, согласно которым «Национальное объединение» может опередить на выборах партию Макрона «Возрождение» («Ренессанс»), а Социал-демократическая партия Германии во главе с Шольцем рискует проиграть ультраправой партии «Альтернатива для Германии».